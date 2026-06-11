Фаны сборной Аргентины получили ценные подарки после отказа в визе из США

Аргентинская болельщица с новым телевизором. Фото: скриншот Reuters

Визовая и миграционная политика США привела к жесткой критике накануне старта чемпионата мира по футболу. Скандалы по этому поводу продолжаются уже не первую неделю. Далеко не все болельщики смогли попасть на матчи Мундиаля.

Однако нашлась компания, которая первой извлекла из этой ситуации дивиденды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Несколько делегаций уже подали жалобы на действия американских миграционных офицеров. Речь идет о беспрецедентных и жестких процедурах досмотра во время приезда в США сборных из разных стран. С пристрастным досмотрам столкнулись Сенегал, Бельгия и другие команды.

Аргентинский болельщик, который не смог попасть в США. Фото: скриншот Reuters

Испорченный праздник для болельщиков

Фаны из многих стран не получили визы в США. Многим из тех, у кого документы в порядке, отказали во въезде на территорию Америки. Если брать сборную Аргентины, речь идет о тысячах болельщиков.

Первыми ситуацией воспользовался изготовитель электронной техники из Аргентины. Он предложил бесплатно подарить телевизоры первым 100 болельщикам, которые предъявят паспорт и документ с отказом от выдачи визы в США.

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Сотни болельщиков выстроились возле офиса компании в Буэнос-Айресе и получили свои подарки. Теперь они смогут с комфортном наблюдать за матчами "альбиселесте" на Кубке Мира у себя дома.

На ЧМ-2026 сборная Аргентины в рамках группового турнира сыграет с командами Алжира, Австрии и Иордании.

Напомним, Новини.LIVE писали о матче-открытии Кубка Мира, в котором сборная Мексики примет на стадионе "Ацтека" команду из ЮАР.

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