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Головна ЧС-2026 На ЧС-2026 відбувся перший матч: Три червоні картки та перемога господарів

На ЧС-2026 відбувся перший матч: Три червоні картки та перемога господарів

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Дата публікації: 12 червня 2026 01:20
Мексика обіграла ПАР та стартувала з перемоги на ЧС-2026
Матч Мексика — ПАР. Фото: Reuters

Чемпіонат світу з футболу-2026 стартував перемогою господарів турніру. Збірна Мексики на стадіоні "Ацтека" в Мехіко обіграла команду ПАР із рахунком 2:0.

Про перемогу Мексики повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Мексика — ЮАР
Гравці збірної Мексики. Фото: Reuters

Як пройшов матч Мексика — ПАР

Господарі відкрили рахунок уже на дев'ятій хвилині зустрічі. Перший гол чемпіонату світу-2026 забив форвард мексиканців Хуліан Кіньйонес.

Після перерви становище збірної ПАР ускладнилося. На 49-й хвилині Яя Сітхоле отримав червону картку за фол останньої надії та залишив свою команду в меншості.

Мексика скористалася чисельною перевагою на 67-й хвилині, коли Рауль Хіменес подвоїв перевагу своєї збірної.

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Наприкінці зустрічі арбітр ще двічі вилучав футболістів. На 84-й хвилині після перегляду ВАР червону картку отримав гравець ПАР Темба Зване за удар суперника по обличчю. Уже в компенсований час у складі мексиканців був вилучений Сесар Монтес.

У підсумку збірна Мексики впевнено довела матч до перемоги та набрала перші три очки на домашньому турнірі.

Після першого туру Мексика очолила групу А з трьома очками. ПАР залишилася без набраних балів і посідає останнє місце.

12 червня в іншому матчі квартету зіграють збірні Південної Кореї та Чехії.

У другому турі мексиканці зустрінуться з Південною Кореєю, а збірна ПАР зіграє проти Чехії.

Мексика — ПАР 2:0

Голи: Кіньйонес, 9, Хіменес, 67

Мексика: Ранхель — Реєс, Монтес, Васкес, Гальярдо — Ліра (Е. Альварес, 76) — Альварадо, Гутьєррес (Л. Чавес, 66), Фідальго (Мора, 66), Кіньйонес (Вега, 79) — Хіменес (А. Гонсалес, 76).

ПАР: Вільямс — Мудау, Окон, Сібісі, Мбоказі, Модіба (Апполліс, 76) — Мокоена, Сітоле, Адамс (Зване, 62) — Фостер (Мбата, 56), Рейнерс (Макгопа, 76).

Попередження: Гутьєррес — Мокоена, Сібісі

Вилучення: Монтес, 92 — Сітоле, 49, Зване, 83

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про неоднозначну ситуацію перед стартом ЧС-2026, коли серед прапорів на арені матчу-відкриття помітили російську символіку.

Також Новини.LIVE писав, що частина аргентинських уболівальників, які залишилися без поїздки на мундіаль, не залишилася без уваги організаторів.

ПАР Мексика ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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