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Главная ЧМ-2026 На ЧМ-2026 состоялся первый матч: три красные карточки и победа хозяев

На ЧМ-2026 состоялся первый матч: три красные карточки и победа хозяев

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Дата публикации 12 июня 2026 01:20
Мексика обыграла ЮАР и начала с победы на ЧМ-2026
Матч Мексика — ЮАР. Фото: Reuters

Чемпионат мира по футболу-2026 начался с победы хозяев турнира. Сборная Мексики на стадионе "Ацтека" в Мехико обыграла команду ЮАР со счетом 2:0.

О победе Мексики сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Мексика — ЮАР
Игроки сборной Мексики. Фото: Reuters

Как прошел матч Мексика — ЮАР

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте встречи. Первый гол чемпионата мира-2026 забил форвард мексиканцев Хулиан Киньонес.

После перерыва положение сборной ЮАР осложнилось. На 49-й минуте Яя Ситхоле получил красную карточку за фол последней надежды и оставил свою команду в меньшинстве.

Мексика воспользовалась численным преимуществом на 67-й минуте, когда Рауль Хименес удвоил преимущество своей сборной.

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В конце встречи арбитр еще дважды удалял футболистов. На 84-й минуте после просмотра ВАР красную карточку получил игрок ЮАР Темба Зване за удар соперника по лицу. Уже в добавленное время в составе мексиканцев был удален Сесар Монтес.

В итоге сборная Мексики уверенно довела матч до победы и набрала первые три очка на домашнем турнире.

После первого тура Мексика возглавила группу А с тремя очками. ЮАР осталась без набранных очков и занимает последнее место.

12 июня в другом матче группы сыграют сборные Южной Кореи и Чехии.

Во втором туре мексиканцы встретятся с Южной Кореей, а сборная ЮАР сыграет против Чехии.

Мексика — ЮАР 2:0

Голы: Киньонес, 9, Хименес, 67

Мексика: Ранхель — Рейес, Монтес, Васкес, Гальярдо — Лира (Э. Альварес, 76) — Альварадо, Гутьеррес (Л. Чавес, 66), Фидальго (Мора, 66), Киньонес (Вега, 79) — Хименес (А. Гонсалес, 76).

ПАР: Уильямс — Мудау, Окон, Сибиси, Мбокази, Модиба (Апполис, 76) — Мокоена, Ситоле, Адамс (Зване, 62) — Фостер (Мбата, 56), Рейнерс (Макгопа, 76).

Предупреждения: Гутьеррес — Мокоена, Сибиси

Удаления: Монтес, 92 — Ситоле, 49, Зване, 83

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о неоднозначной ситуации перед стартом ЧМ-2026, когда среди флагов на арене матча-открытия заметили российскую символику.

Также Новини.LIVE писал, что часть аргентинских болельщиков, которые остались без поездки на мундиаль, не осталась без внимания организаторов.

ЮАР Мексика ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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