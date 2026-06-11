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Головна ЧС-2026 На ЧС-2026 помер перший уболівальник

На ЧС-2026 помер перший уболівальник

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 23:55
Уболівальник помер біля стадіону перед матчем-відкриттям ЧС-2026
Фанати на чемпіонаті світу-2026. Фото: Reuters

Чемпіонат світу-2026 розпочався з трагічної події в Мехіко. За кілька хвилин до стартового матчу турніру між збірними Мексики та ПАР помер один із уболівальників.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на журналістку Патрисію Естраду.

Болельщики на ЧМ-2026
Фанати збірної Мексики. Фото: Reuters

Що сталося перед матчем

За інформацією джерела, чоловік знепритомнів неподалік від стадіону Ацтека незадовго до початку поєдинку.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому медики проводили вболівальнику серцево-легеневу реанімацію. Повідомлялося, що 40-річний чоловік переніс серцевий напад після входу на територію арени.

Лікарі намагалися врятувати життя вболівальника, однак згодом стало відомо про його смерть.

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Також стало погано й іншім фанатам. Одна із жінок втратила свідомість.

Чемпіонат світу-2026 проходить у США, Канаді та Мексиці. Уперше в історії чемпіонат світу проходить за участю 48 національних команд.

Груповий етап триватиме до 27 червня, а фінал турніру відбудеться 19 липня. Загалом на чемпіонаті світу буде зіграно рекордні 104 матчі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що перед церемонією відкриття чемпіонату світу на стадіоні з'явився прапор Росії.

Також Новини.LIVE писав, що аргентинські фанати, які з різних причин не зможуть відвідати чемпіонат світу, отримали приємний сюрприз від організаторів. Для них підготували пам'ятні подарунки як жест підтримки та вдячності за відданість національній команді.

смерть вболівальники чемпіонат світу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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