Болельщик скончался возле стадиона перед матчем-открытием ЧМ-2026

Болельщики на чемпионате мира-2026. Фото: Reuters

Чемпионат мира-2026 начался с трагического события в Мехико. За несколько минут до стартового матча турнира между сборными Мексики и ЮАР скончался один из болельщиков.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на журналистку Патрисию Эстраду.

Болельщики сборной Мексики. Фото: Reuters

Что произошло перед матчем

По информации источника, мужчина потерял сознание недалеко от стадиона Ацтека незадолго до начала матча.

Ранее в сети появилось видео, на котором медики проводили болельщику сердечно-легочную реанимацию. Сообщалось, что 40-летний мужчина перенес сердечный приступ после входа на территорию арены.

Врачи пытались спасти жизнь болельщика, однако впоследствии стало известно о его смерти.

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Также стало плохо и другим фанатам. Одна из женщин потеряла сознание.

¡Испуг в центре! 🚨 Одна из болельщиц потеряла сознание на Сокало в Мехико посреди толпы, собравшейся на футбольный турнир. ⚽🥵 Не забывайте пить воду. ¡Оставь свой комментарий! 👇#ZocaloCDMX #NoticiasCDMX #ЧМ #ТурнирСборных… pic.twitter.com/yo9zPtLmwl — Patricia Estrada (@estradapaty) 11 июня 2026

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории чемпионат мира проходит с участием 48 национальных команд.

Групповой этап продлится до 27 июня, а финал турнира состоится 19 июля. Всего на чемпионате мира будет сыграно рекордные 104 матча.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что перед церемонией открытия чемпионата мира на стадионе появился флаг России.

Также Новини.LIVE писал, что аргентинские фанаты, которые по разным причинам не смогут посетить чемпионат мира, получили приятный сюрприз от организаторов. Для них подготовили памятные подарки в знак поддержки и благодарности за преданность национальной команде.