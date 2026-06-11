Шакіра заспівала на відкритті ЧС-2026, Сальма Хаєк підняла Кубок

Шакіра на відкритті ЧС-2026. Фото: Getty Images

Чемпіонат світу з футболу-2026 офіційно стартував у Мексиці. Перед першим матчем турніру на стадіоні в Мехіко відбулася яскрава церемонія відкриття за участю світових знаменитостей.

Про церемонію відкриття повідомив портал Новини.LIVE.

Шакіра повернулася на чемпіонат світу

Головною зіркою святкового шоу стала колумбійська співачка Шакіра, яка вже багато років асоціюється з футбольними мундіалями.

Артистка виконала офіційний гімн чемпіонату світу-2026 разом із популярним нігерійським співаком Burna Boy. Виступ відбувся безпосередньо перед стартовим поєдинком турніру між збірними Мексики та ПАР.

Шакіра та Burna Boy на відкритті ЧС-2026. Фото: Getty Images

Шанувальники тепло зустріли співачку, яка раніше вже неодноразово виступала на футбольних турнірах ФІФА.

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Хаєк показала головний трофей

Ще одним яскравим моментом церемонії стала поява голлівудської акторки Сальми Хаєк.

Мексиканська зірка підняла Кубок перед всією ареною та продемонструвала головний трофей турніру десяткам тисяч уболівальників на трибунах.

Сальма Хаєк. Фото: Reuters

Церемонія відкриття поєднала музичне шоу, світлові ефекти та виступи артистів, створивши святкову атмосферу перед початком найбільшого футбольного турніру планети.

Чемпіонат світу-2026 проходить у США, Канаді та Мексиці. Вперше в історії турніру в ньому беруть участь 48 національних збірних.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що напередодні старту чемпіонату світу на арені матчу-відкриття помітили прапор Росії, хоча російська збірна не братиме участі в турнірі.

Також Новини.LIVE писав, що група аргентинських фанатів, які не змогли потрапити на чемпіонат світу, отримала несподівану компенсацію від організаторів.