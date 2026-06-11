Шакира выступила на церемонии открытия ЧМ-2026, Сальма Хайек подняла Кубок

Шакира выступила на церемонии открытия чемпионата мира-2026
Чемпионат мира по футболу-2026 официально стартовал в Мексике. Перед первым матчем турнира на стадионе в Мехико прошла яркая церемония открытия с участием мировых знаменитостей.
О церемонии открытия сообщил портал Новини.LIVE.
Шакира вернулась на чемпионат мира
Главной звездой праздничного шоу стала колумбийская певица Шакира, которая уже много лет ассоциируется с футбольными мундиалями.
Артистка исполнила официальный гимн чемпионата мира-2026 вместе с популярным нигерийским певцом Burna Boy. Выступление состоялось непосредственно перед стартовым матчем турнира между сборными Мексики и ЮАР.
Поклонники тепло встретили певицу, которая ранее уже неоднократно выступала на футбольных турнирах ФИФА.
Хаек показала главный трофей
Еще одним ярким моментом церемонии стало появление голливудской актрисы Сальмы Хайек.
Мексиканская звезда подняла Кубок перед всей ареной и продемонстрировала главный трофей турнира десяткам тысяч болельщиков на трибунах.
Церемония открытия объединила музыкальное шоу, световые эффекты и выступления артистов, создав праздничную атмосферу перед началом крупнейшего футбольного турнира планеты.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 национальных сборных.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что накануне старта чемпионата мира на арене матча-открытия заметили флаг России, хотя российская сборная не будет участвовать в турнире.
Также Новини.LIVE писал, что группа аргентинских фанатов, которые не смогли попасть на чемпионат мира, получила неожиданную компенсацию от организаторов.