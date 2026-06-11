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Главная ЧМ-2026 Шакира выступила на церемонии открытия чемпионата мира-2026

Шакира выступила на церемонии открытия чемпионата мира-2026

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Дата публикации 11 июня 2026 23:10
Шакира выступила на церемонии открытия ЧМ-2026, Сальма Хайек подняла Кубок
Шакира на открытии ЧМ-2026. Фото: Getty Images

Чемпионат мира по футболу-2026 официально стартовал в Мексике. Перед первым матчем турнира на стадионе в Мехико прошла яркая церемония открытия с участием мировых знаменитостей.

О церемонии открытия сообщил портал Новини.LIVE.

Шакира вернулась на чемпионат мира

Главной звездой праздничного шоу стала колумбийская певица Шакира, которая уже много лет ассоциируется с футбольными мундиалями.

Артистка исполнила официальный гимн чемпионата мира-2026 вместе с популярным нигерийским певцом Burna Boy. Выступление состоялось непосредственно перед стартовым матчем турнира между сборными Мексики и ЮАР.

Шакира на ЧМ-2026
Шакира и Burna Boy на открытии ЧМ-2026. Фото: Getty Images

Поклонники тепло встретили певицу, которая ранее уже неоднократно выступала на футбольных турнирах ФИФА.

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Хаек показала главный трофей

Еще одним ярким моментом церемонии стало появление голливудской актрисы Сальмы Хайек.

Мексиканская звезда подняла Кубок перед всей ареной и продемонстрировала главный трофей турнира десяткам тысяч болельщиков на трибунах.

Сальма Хаек
Сальма Хайек. Фото: Reuters

Церемония открытия объединила музыкальное шоу, световые эффекты и выступления артистов, создав праздничную атмосферу перед началом крупнейшего футбольного турнира планеты.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 национальных сборных.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что накануне старта чемпионата мира на арене матча-открытия заметили флаг России, хотя российская сборная не будет участвовать в турнире.

Также Новини.LIVE писал, что группа аргентинских фанатов, которые не смогли попасть на чемпионат мира, получила неожиданную компенсацию от организаторов.

Шакира ЧМ-2026 по футболу Сальма Хайек
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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