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Головна ЧС-2026 Легендарний футболіст пообіцяв завершити кар'єру після ЧС-2026

Легендарний футболіст пообіцяв завершити кар'єру після ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 18:40
Легендарний воротар завершить кар'єру одразу після Кубка Світу-2026
Гільєрмо Очоа у складі збірної Мексики. Фото: Reuters

Знаменитий мексиканський воротар Гільєрмо Очоа готується вийти на поле на шостому чемпіонаті світу у своїй кар'єрі. Для нього це буде свято з гірким присмаком. Після Мундіалю голкіпер може завершити кар'єру.

Очоа є одним з головних ветеранів Кубка світу-2026, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

Хто такий Гільєрмо Очоа

Це один із мексиканських футболістів, які відомі на весь світ. Зараз Гільєрмо Очоа 40 років, і він уже вшосте поїхав на чемпіонат світу. Голкіпер почав виступати за національну команду ще в 2004 році і здобув з нею чимало титулів, включаючи шість Золотих Кубків КОНКАКАФ. Також мексиканець є бронзовим призером Олімпіади-2020 у Токіо.

На клубному рівні Гільєрмо Очоа виступав за команди з Мексики, Франції, Іспанії, Бельгії, Португалії та Кіпру. Він зізнався, що багато зробив для того, щоб знову потрапити на Кубок світу.

Останні кілька років Очоа фактично жив один, оскільки його сім'я залишилася в Мадриді. Гільєрмо мріяв встановити рекорд і поїхати на Мундіаль, після завершення якого збирається завершити кар'єру. Голкіпер вважає, що завдяки такій тривалій кар'єрі поставив себе в один ряд з Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.

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Гільєрмо Очоа на тренуванні. Фото: Reuters

Збірна Мексики на груповому етапі ЧС-2026 зіграє з ПАР (11.06.), Південною Кореєю (19.06.) та Чехією (25.06.). Єдиний раз у своїй історії на чемпіонатах світу мексиканці не змогли вийти з групи у 2022 році.

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футбол Мексика ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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