Легендарный вратарь закончит карьеру сразу после Кубка Мира-2026

Гильермо Очоа в составе сборной Мексики. Фото: Reuters

Знаменитый мексиканский вратарь Гильермо Очоа готовится выйти на поле на шестом чемпионате мира в своей карьере. Для него это будет праздник с горьким привкусом. После Мундиаля голкипер может завершить карьеру.

Очоа является одним из главных ветеранов Кубка Мира-2026, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

Кто такой Гильермо Очоа

Это один из мексиканских футболистов, которые известны на весь мир. Сейчас Гильермо Очоа 40 лет, и он уже в шестой раз поехал на чемпионат мира. Голкипер начал выступать за национальную команду еще в 2004 году и завоевал с ней немало титулов, включая шесть Золотых Кубков КОНКАКАФ. Также мексиканец является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.

На клубном уровне Гильермо Очоа выступал за команды из Мексики, Франции, Испании, Бельгии, Португалии и Кипра. Он признался, что многое сделал для того, чтобы снова попасть на Кубок Мира.

Несколько последних лет Очоа фактически жил один, поскольку его семья осталась в Мадриде. Гильермо мечтал установить рекорд и поехать на Мундиаль, после завершения которого собирается завершить карьеру. Голкипер считает, что благодаря столь длительной карьеры поставил себя в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

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Гильермо Очоа на тренировке. Фото: Reuters

Сборная Мексики в групповой стадии ЧМ-2026 сыграет с ЮАР (11.06.), Южной Кореи (19.06.) и Чехии (25.06.). Единственный раз в своей истории на чемпионатах мира мексиканцы не смогли выйти из группы в 2022 году.

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