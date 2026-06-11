Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Легендарный футболист пообещал завершить карьеру после ЧМ-2026

Легендарный футболист пообещал завершить карьеру после ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 18:40
Легендарный вратарь закончит карьеру сразу после Кубка Мира-2026
Гильермо Очоа в составе сборной Мексики. Фото: Reuters

Знаменитый мексиканский вратарь Гильермо Очоа готовится выйти на поле на шестом чемпионате мира в своей карьере. Для него это будет праздник с горьким привкусом. После Мундиаля голкипер может завершить карьеру. 

Очоа является одним из главных ветеранов Кубка Мира-2026, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe

Кто такой Гильермо Очоа 

Это один из мексиканских футболистов, которые известны на весь мир. Сейчас Гильермо Очоа 40 лет, и он уже в шестой раз поехал на чемпионат мира. Голкипер начал выступать за национальную команду еще в 2004 году и завоевал с ней немало титулов, включая шесть Золотых Кубков КОНКАКАФ. Также мексиканец является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио. 

На клубном уровне Гильермо Очоа выступал за команды из Мексики, Франции, Испании, Бельгии, Португалии и Кипра. Он признался, что многое сделал для того, чтобы снова попасть на Кубок Мира.

Несколько последних лет Очоа фактически жил один, поскольку его семья осталась в Мадриде. Гильермо мечтал установить рекорд и поехать на Мундиаль, после завершения которого собирается завершить карьеру. Голкипер считает, что благодаря столь длительной карьеры поставил себя в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Читайте также:
Гильермо Очоа
Гильермо Очоа на тренировке. Фото: Reuters

Сборная Мексики в групповой стадии ЧМ-2026 сыграет с ЮАР (11.06.), Южной Кореи (19.06.) и Чехии (25.06.). Единственный раз в своей истории на чемпионатах мира мексиканцы не смогли выйти из группы в 2022 году. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, какие подарки получили болельщики сборной Аргентины, которым не выдали визы в США. 

Также Новини.LIVE сообщали о технологической новинке, которая удивит болельщиков во время матчей Кубка Мира в США. 

футбол Мексика ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации