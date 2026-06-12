Южная Корея одержала волевую победу над Чехией на ЧМ-2026

Игроки сборной Южной Кореи после матча. Фото: Reuters

Второй матч на ЧМ-2026 тоже оказался богат на голы, хотя на этот раз обошлось без удалений. Сборная Южной Кореи сумела вырвать победу в поединке с Чехией. Европейская команда первой забила гол, но соперник оказался сильнее.

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Сборные Южной Кореи и Чехии не славятся надежной обороной, потому голы в их очном противостоянии на ЧМ-2026 были ожидаемым событием. Соперники выбрали схему 3-4-3, но в первом тайме счет остался не открытым. Корейцы доминировали и создали несколько опасных моментов, в ходе одного из них Сон запустил мяч над перекладиной ворот соперника. Но и Соучек после стандартного положения послал мяч рядом со штангой.

Корейцы сумели вырвать победу

Второй тайм оказался богаче на события. Сначала голкипер сборной Чехии Коварж отбил два удара подряд в ходе атаки "азиатских тигров", а на 59-й минуте европейская команда заработала право на угловой. Ладислао Крейчи уверенно направил мяч головой в сетку, 0:1!

Ладислао Крейчи разочарован поражением. Фото: Reuters

Но уже на 67-й минуте Хван Ин Бом откликнулся на навес Ли Кан Ина, обошел защитника и нанес точный удар, 1:1! Затем чехи снова забили после стандарта усилиями Соучека, но рефери зафиксировал офсайд. Развязка наступила на 80-й минуте. Хван Ин Бом в чужой штрафной и прострелил на Хен Гю О, 2:1!

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Голы: Хван Ин Бом, 67; Хен Гю О, 80 — Крейчи, 59.

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