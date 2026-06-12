За просмотр всех матчей ЧМ-2026 заплатят по 50 тысяч долларов

Фан-зона Кубка Мира в Нью-Йорке. Фото: Reuters

Во время чемпионата мира-2026 в США пройдет интересный эксперимент. В Нью-Йорке организовали реалити-шоу, в котором примут участие два болельщика. Они посмотрят все 104 поединка турнира.

Фаны не только не пропустят ни одной игры, но и получат за это гарантированное вознаграждение, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Американская телекомпания FOX Sports совместно с платформой Indeed организовала необычную вакансию для футбольных фанов. Они нашли двух человек, который просмотрит все 104 матча Мундиаля. За выполнение задания участникам обещают выплатить по 50 тысяч долларов. Проект получил название Chief World Cup Watcher и стал частью рекламной кампании турнира.

Те самые болельщики и их новый "дом". Фото: скриншот FOX Sports

Болельщики станут знаменитыми

Оба любителя футбола должны будут следить за всеми играми ЧМ-2026. Помимо просмотра матчей, от него ожидают публикации впечатлений в социальных сетях, участие в медийных активностях и взаимодействие с футбольными болельщиками.

Для проекта в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер установили специальную стеклянную конструкцию. Именно в ней и окажутся два болельщика, за которыми смогут наблюдать все желающие. Участники этого спортивного реалити-шоу во время Кубка Мира получат неограниченный доступ к еде и напиткам.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE сообщали, какой была церемония открытия ЧМ-2026. На ней выступили звезды из Мексики, включая знаменитую Сальму Хайек. Андреа Бочелли спел гимн турнира, Шакира стала хедлайнером праздника.

Ранее Новини.LIVE писали, что сразу несколько ветеранов мирового футбола после Мундиаля завершат свои карьеры. Среди них будет и вратарь, который поехал на свой шестой Кубок Мира.