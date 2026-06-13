Часовые очереди и тысячи болельщиков — как работает фан-зона ЧМ-2026 в США

Фан-зона в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

В столице США во время чемпионата мира-2026 царит настоящая футбольная атмосфера. Официальная фан-зона ФИФА в Вашингтоне собрала тысячи болельщиков, которые следят за матчами, участвуют в развлечениях и покупают тематическую атрибутику.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Одна из локаций фан-зоны. Фото: Новини.LIVE

Фан-зона вызвала ажиотаж у фанатов

По словам корреспондентки, попасть в фан-зону было непросто. Из-за большого наплыва посетителей люди стояли в очередях более часа.

В день матча сборной США против Парагвая в фан-зоне было особенно многолюдно. Для гостей организовали большие экраны для просмотра матчей, зоны отдыха, фудкорты и точки продажи сувенирной продукции.

Трансляция ЧМ-2026 на экране. Фото: Новини.LIVE

По словам журналистки, на территории работают несколько фотозон, среди которых особенно популярной стала локация с панорамным видом на Капитолий. Также посетителям доступно небольшое футбольное поле, где все желающие могут поиграть в футбол и проверить свои навыки.

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Отдельное внимание корреспондентки привлек интерес детей к футболу. По ее словам, количество юных болельщиков стало приятной неожиданностью, ведь традиционно в США большей популярностью пользуются американский футбол и другие местные виды спорта.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые в истории проводится с участием 48 национальных сборных.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во время чемпионата мира-2026 скончался первый болельщик.

Также Новини.LIVE писал, что церемонию открытия ЧМ-2026 украсили Шакира и Сальма Хайек.

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