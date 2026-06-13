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Головна ЧС-2026 Збірна США на ЧС-2026 показала неймовірний результат в дебютній грі

Збірна США на ЧС-2026 показала неймовірний результат в дебютній грі

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 09:31
США розгромили Парагвай у матчі-відкритті ЧС-2026
Гравці збірної США. Фото: Reuters

Збірна США успішно стартувала на домашньому чемпіонаті світу-2026. Команда Маурісіо Почеттіно впевнено переграла Парагвай з розгромним рахунком.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

США не залишили шансів супернику

Перед грою на стадіоні "Соу-Фай" у Лос-Анджелесі відбулася масштабна церемонія відкриття. Американці намагалися перевершити церемонії, які раніше відбулися в Мексиці та Канаді.

Рахунок команда США відкрила на сьомій хвилині після гострого прострілу Вестона Маккенні м'яч у власні ворота зрізав півзахисник Парагваю Даміан Бобаділья.

Американці не зупинилися на досягнутому й продовжили тиснути на суперника. Одним із головних героїв першого тайму став Крістіан Пулішич, який створив більшість небезпечних атак.

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Фанати збірної США. Фото: Reuters

На 31-й хвилині Фоларін Балогун подвоїв перевагу США після передачі Пулішича. А вже в компенсований до першого тайму час нападник оформив дубль і фактично зняв питання щодо переможця зустрічі.

Після перерви американці дещо знизили темп, чим скористалися парагвайці. На 73-й хвилині Хуліо Енсісо організував атаку, яку точним ударом завершив Маурісіо Кабальєро.

Втім, інтрига повернулася ненадовго. Уже в компенсований час Джованні Рейна ефектним ударом встановив остаточний рахунок — 4:1.

У наступному турі збірна США зіграє проти Австралії, тоді як Парагвай зустрінеться з Туреччиною.

США — Парагвай 4:1

Голи: Бобаділья, 7 (авт.), Балогун, 31, 45+4, Рейна, 90+8 — Маурісіо, 73

США: Фріз — Фрімен, Річардс, Рім, Робінсон — Тілльман (Рейна, 82), Адамс — Дест (Пепі, 72), Маккенні, Пулішич (Берголтер, 46) — Балогун (Веа, 72).

Парагвай: Хіль — Касерес (Веласкес, 79), Г. Гомес, Альдерете, Алонсо — Д. Гомес (Каку, 80), Кубас, Бобаділья (Маурісіо, 46), Альмірон (Соса, 79) — Санабрія (Арсе, 62), Енсісо.

Попередження: Адамс — Касерес, Альмірон, Г. Гомес, Арсе, Алонсо

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що під час чемпіонату світу-2026 сталася перша трагедія за участю вболівальника.

Також Новини.LIVE писав, що церемонію відкриття мундіалю прикрасив виступ всесвітньо відомої співачки Шакіри.

ЧС-2026 з футболу Збірна США з футболу Збірна Парагваю з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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