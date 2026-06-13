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Головна ЧС-2026 Канада та Боснія і Герцеговина поділили очки в першому турі ЧС-2026

Канада та Боснія і Герцеговина поділили очки в першому турі ЧС-2026

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Дата публікації: 13 червня 2026 01:23
Канада втратила перемогу над Боснією на домашньому ЧС-2026
Матч Канада — Боснія і Герцеговина. Фото: Reuters

Збірна Канади вдома не змогла обіграти Боснію і Герцеговину у першому турі чемпіонату світу-2026. Господарі турніру поступалися більшу частину матчу, але все ж врятували нічию наприкінці зустрічі.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Канада здобула перше очко в історії на ЧС

Канада активно розпочала поєдинок у Торонто та створила кілька небезпечних моментів біля воріт ексгравця луганської "Зорі" Ніколи Василя. Однак реалізація підводила канадців, чим скористалися боснійці.

На 21-й хвилині збірна Боснії і Герцеговини відкрила рахунок після розіграшу кутового. Подачу від Башича продовжив головою Сеад Колашинац, а Лука Лукич майже з лінії воріт переправив м'яч у сітку.

До перерви господарі володіли територіальною перевагою, але не змогли втілити її в забитий м’яч. Після перерви Канада ще більше додала в атаці та кілька разів була близькою до голу. Один із найнебезпечніших моментів стався на 53-й хвилині, коли Колашинац фактично врятував свою команду, вибивши м'яч із лінії воріт.

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Рятівний гол канадці забили наприкінці матчу. На 79-й хвилині Ісмаель Коне організував швидку атаку, а Проміс Девід вивів Джуніора Ларіна на ударну позицію, який зрівняв рахунок.

У наступному турі Канада зіграє проти Катару, тоді як Боснія і Герцеговина зустрінеться зі Швейцарії.

Канада — Боснія і Герцеговина — 1:1

Голи: Ларін, 79 — Лукич, 21

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що перед дебютним матчем чемпіонату світу-2026 помер один із уболівальників та ще стало погано одній жінці.

Також Новини.LIVE розповідали, як пройшла церемонія відкриття Мундіалю в Мексиці, і які зірки на ній виступили.

Канада Боснія і Герцеговина ЧС-2026 з футболу
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен
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