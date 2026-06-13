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Главная ЧМ-2026 Канада и Босния и Герцеговина разделили очки в первом туре ЧМ-2026

Канада и Босния и Герцеговина разделили очки в первом туре ЧМ-2026

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Дата публикации 13 июня 2026 01:23
Канада потеряла победу над Боснией на домашнем ЧМ-2026
Матч Канада — Босния и Герцеговина. Фото: Reuters

Сборная Канады на своем поле не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в первом туре отборочного турнира к чемпионату мира-2026. Хозяева поля уступали большую часть матча, но все же сумели спасти ничью в конце встречи.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Канада заработала первое очко в истории на ЧМ

Канада активно начала поединок в Торонто и создала несколько опасных моментов у ворот экс-игрока луганской "Зари" Николы Василя. Однако реализация подводила канадцев, чем воспользовались боснийцы.

На 21-й минуте сборная Боснии и Герцеговины открыла счет после розыгрыша углового. Подачу от Башича продолжил головой Сеад Колашинац, а Лука Лукич почти с линии ворот переправил мяч в сетку.

До перерыва хозяева владели территориальным преимуществом, но не смогли воплотить его в забитый мяч. После перерыва Канада еще больше добавила в атаке и несколько раз была близка к голу. Один из самых опасных моментов произошел на 53-й минуте, когда Колашинац фактически спас свою команду, выбив мяч с линии ворот.

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Спасительный гол канадцы забили в конце матча. На 79-й минуте Исмаэль Коне организовал быструю атаку, а Промис Дэвид вывел Джуниора Ларина на ударную позицию, и тот сравнял счет.

В следующем туре Канада сыграет против Катара, а Босния и Герцеговина встретится со Швейцарией.

Канада — Босния и Герцеговина — 1:1

Голы: Ларин, 79 — Лукич, 21

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что перед дебютным матчем чемпионата мира-2026 скончался один из болельщиков, а еще одной женщине стало плохо.

Также Новини.LIVE рассказывали, как прошла церемония открытия Мундиаля в Мексике и какие звезды на ней выступили.

Канада Босния и Герцеговина ЧМ-2026 по футболу
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен
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