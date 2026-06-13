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Главная ЧМ-2026 Сборная США на ЧМ-2026 показала невероятный результат в дебютном матче

Сборная США на ЧМ-2026 показала невероятный результат в дебютном матче

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Дата публикации 13 июня 2026 09:31
США разгромили Парагвай в матче открытия ЧМ-2026
Игроки сборной США. Фото: Reuters

Сборная США успешно стартовала на домашнем чемпионате мира-2026. Команда Маурисио Почеттино уверенно обыграла Парагвай с разгромным счётом.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

США не оставили шансов сопернику

Перед игрой на стадионе "Соу-Фай" в Лос-Анджелесе состоялась масштабная церемония открытия. Американцы пытались превзойти церемонии, которые ранее прошли в Мексике и Канаде.

Счет команда США открыла на седьмой минуте после острого прострела Вестона Маккенни: мяч в собственные ворота сбил полузащитник Парагвая Дамиан Бобадилья.

Американцы не остановились на достигнутом и продолжили давить на соперника. Одним из главных героев первого тайма стал Кристиан Пулишич, который создал большинство опасных атак.

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Болельщики сборной США. Фото: Reuters

На 31-й минуте Фоларин Балогун удвоил преимущество США после передачи Пулишича. А уже в добавленное к первому тайму время нападающий оформил дубль и фактически снял вопрос о победителе встречи.

После перерыва американцы несколько снизили темп, чем воспользовались парагвайцы. На 73-й минуте Хулио Энсисо организовал атаку, которую точным ударом завершил Маурисио Кабальеро.

Впрочем, интрига вернулась ненадолго. Уже в добавленное время Джованни Рейна эффектным ударом установил окончательный счет — 4:1.

В следующем туре сборная США сыграет против Австралии, а Парагвай встретится с Турцией.

США — Парагвай 4:1

Голы: Бобадилья, 7 (авт.), Балогун, 31, 45+4, Рейна, 90+8 — Маурисио, 73

США: Фриз — Фримен, Ричардс, Рим, Робинсон — Тиллман (Рейна, 82), Адамс — Дест (Пепи, 72), Маккенни, Пулишич (Берголтер, 46) — Балогун (Веа, 72).

Парагвай: Хиль — Касерес (Веласкес, 79), Г. Гомес, Альдерете, Алонсо — Д. Гомес (Каку, 80), Кубас, Бобадилья (Маурисио, 46), Альмирон (Соса, 79) — Санабрия (Арсе, 62), Энсисо.

Предупреждения: Адамс — Касерес, Альмирон, Г. Гомес, Арсе, Алонсо

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во время чемпионата мира-2026 произошла первая трагедия с участием болельщика.

Также Новини.LIVE писал, что церемонию открытия мундиаля украсило выступление всемирно известной певицы Шакиры.

ЧМ-2026 по футболу Сборная США по футболу Сборная Парагвая по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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