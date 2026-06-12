Неймар може пропустити матч збірної Бразилії проти Марокко

Неймар у складі збірної Бразилії. Фото: Reuters

Ветеран збірної Бразилії Неймар досі не може тренуватися з командою. Він отримав травму наприкінці минулого сезону, але все одно вирушив на ЧС-2026. Однак участь футболіста в матчі проти Марокко опинилася під питанням.

Тренерський штаб "селесао" не збирається ризикувати здоров'ям Неймара, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Foot Mercato.

Вся Бразилія раділа тому, що Карло Анчелотті включив Неймара до заявки на Кубок світу, незважаючи на травму 34-річного футболіста. По суті, у італійського тренера не було іншого вибору, оскільки ветеран є не просто кумиром для вболівальників, а й авторитетом у роздягальні. Але не виключено, що футболіст пропустить щонайменше один матч групового етапу.

Проблема Неймара

Нападник не провів жодного тренування у складі збірної Бразилії за останній місяць. Травма гравця виявилася серйознішою, ніж припускали лікарі, і лікування проходить повільно. Окрім відновлення, Неймару ще треба буде набрати форму перед тим, як виходити на поле.

Арт на честь Неймара в Бразилії. Фото: Reuters

Бразильські журналісти припустили, що Неймар не зіграє в першому турі групового етапу Мундіалю проти Марокко, який відбудеться в Нью-Джерсі 14 червня. Можливо, він допоможе "селесао" в іграх з Гаїті (20 червня) та Шотландією (25 червня).

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