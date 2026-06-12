Кукурелья зробить татуювання з обличчям тренера у разі перемоги на ЧС-2026

Марк Кукурелья у складі збірної Іспанії. Фото: Reuters

Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья знову опинився в центрі уваги. Він уклав парі щодо того, що "червона фурія" переможе на чемпіонаті світу-2026. Гравець готовий до серйозних змін у зовнішності.

Кукурелья вже не вперше укладає парі «на удачу», повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Збірна Іспанії на ЧС-2026 зіграє в якості чинного чемпіона Європи. На груповому етапі турніру команда Луїса Де Ла Фуенте зіграє з Кабо-Верде, Саудівською Аравією та Уругваєм. "Червону фурію" вважають одним із фаворитів Мундіалю.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте. Фото: Reuters

Обіцянка Кукурелі

Один із лідерів збірної Іспанії, який відомий не тільки футбольними досягненнями, а й пишною шевелюрою, мріє про перемогу на ЧС-2026. Марк Кукурелья заявив, що якщо "червона фурія" стане чемпіоном, на тілі захисника з'явиться татуювання з обличчям головного тренера команди Луїса Де Ла Фуенте.

Перед початком Євро-2024, яке стало переможним для збірної Іспанії, Марк Кукурелья пообіцяв пофарбувати волосся в червоний колір у разі тріумфу команди. Вона стала континентальним чемпіоном, і захисник "Челсі" дотримав слова.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що два вболівальники зароблять по 50 тисяч доларів за перегляд усіх 104 матчів Кубка світу.

Також Новини.LIVE повідомляли про трагедію, яка сталася перед першим поєдинком Мундіалю за участю збірних Мексики та ПАР.