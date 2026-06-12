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Головна ЧС-2026 Кукурелья зробить татуювання з обличчям тренера у разі перемоги на ЧС-2026

Кукурелья зробить татуювання з обличчям тренера у разі перемоги на ЧС-2026

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Дата публікації: 12 червня 2026 11:15
Кукурелья зробить татуювання з обличчям тренера у разі перемоги на ЧС-2026
Марк Кукурелья у складі збірної Іспанії. Фото: Reuters

Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья знову опинився в центрі уваги. Він уклав парі щодо того, що "червона фурія" переможе на чемпіонаті світу-2026. Гравець готовий до серйозних змін у зовнішності.

Кукурелья вже не вперше укладає парі «на удачу», повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Збірна Іспанії на ЧС-2026 зіграє в якості чинного чемпіона Європи. На груповому етапі турніру команда Луїса Де Ла Фуенте зіграє з Кабо-Верде, Саудівською Аравією та Уругваєм. "Червону фурію" вважають одним із фаворитів Мундіалю.

Луис де ла Фуэнте
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте. Фото: Reuters

Обіцянка Кукурелі

Один із лідерів збірної Іспанії, який відомий не тільки футбольними досягненнями, а й пишною шевелюрою, мріє про перемогу на ЧС-2026. Марк Кукурелья заявив, що якщо "червона фурія" стане чемпіоном, на тілі захисника з'явиться татуювання з обличчям головного тренера команди Луїса Де Ла Фуенте.

Перед початком Євро-2024, яке стало переможним для збірної Іспанії, Марк Кукурелья пообіцяв пофарбувати волосся в червоний колір у разі тріумфу команди. Вона стала континентальним чемпіоном, і захисник "Челсі" дотримав слова.

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Збірна Іспанії з футболу ЧС-2026 з футболу Марк Кукурелья
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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