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Главная ЧМ-2026 Кукурелья сделает тату с лицом тренера в случае победы на ЧМ-2026

Кукурелья сделает тату с лицом тренера в случае победы на ЧМ-2026

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Дата публикации 12 июня 2026 11:15
Кукурелья сделает тату с лицом тренера в случае победы на ЧМ-2026
Марк Кукурелья в составе сборной Испании. Фото: Reuters

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья снова оказался в центре внимания. Он заключил спор по поводу того, что "красная фурия" победит на чемпионате мира-2026. Игрок готов на серьезные изменения внешности. 

Кукурелья уже не в первый раз заключает спор "на удачу", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo

Сборная Испании на ЧМ-2026 сыграет в качестве действующего чемпиона Европы. На групповой стадии турнира команда Луиса Де Ла Фуэнте сразится с Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. "Красную фурию" считают одним из фаворитов Мундиаля. 

Луис де ла Фуэнте
Главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте. Фото: Reuters

Обещание Кукурельи 

Один из лидеров сборной Испании, который известен не только футбольными достижениями, но и пышной шевелюрой, мечтает о победе на ЧМ-2026. Марк Кукурелья заявил, что если "красная фурия" станет чемпионом, на теле защитника появится татуировка с лицом главного тренера команды Луиса Де Ла Фуэнте. 

Перед началом Евро-2024, которое стало победным для сборной Испании, Марк Кукурелья пообещал покрасить волосы в красный свет в случае триумфа команды. Она стала континентальным чемпионом, и защитник "Челси" сдержал слово. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что два болельщика заработают по 50 тысяч долларов за просмотр всех 104 матчей Кубка Мира. 

Также Новини.LIVE сообщали о трагедии, которая произошла перед первым поединком Мундиаля с участием сборных Мексики и ЮАР. 

Сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Марк Кукурелья
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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