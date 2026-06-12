Кукурелья сделает тату с лицом тренера в случае победы на ЧМ-2026

Марк Кукурелья в составе сборной Испании. Фото: Reuters

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья снова оказался в центре внимания. Он заключил спор по поводу того, что "красная фурия" победит на чемпионате мира-2026. Игрок готов на серьезные изменения внешности.

Кукурелья уже не в первый раз заключает спор "на удачу", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Сборная Испании на ЧМ-2026 сыграет в качестве действующего чемпиона Европы. На групповой стадии турнира команда Луиса Де Ла Фуэнте сразится с Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. "Красную фурию" считают одним из фаворитов Мундиаля.

Главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте. Фото: Reuters

Обещание Кукурельи

Один из лидеров сборной Испании, который известен не только футбольными достижениями, но и пышной шевелюрой, мечтает о победе на ЧМ-2026. Марк Кукурелья заявил, что если "красная фурия" станет чемпионом, на теле защитника появится татуировка с лицом главного тренера команды Луиса Де Ла Фуэнте.

Перед началом Евро-2024, которое стало победным для сборной Испании, Марк Кукурелья пообещал покрасить волосы в красный свет в случае триумфа команды. Она стала континентальным чемпионом, и защитник "Челси" сдержал слово.

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