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Главная ЧМ-2026 Участие Неймара в первым матчах ЧМ-2026 под угрозой

Участие Неймара в первым матчах ЧМ-2026 под угрозой

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Дата публикации 12 июня 2026 17:07
Неймар может пропустить матч сборной Бразилии против Марокко
Неймар в сборной Бразилии. Фото: Reuters

Ветеран сборной Бразилии Неймар до сих пор не может тренироваться с командой. Он получил травму в конце прошлого сезона, но все равно отправился на ЧМ-2026. Однако участие футболиста в матче против Марокко оказалось под вопросом. 

Тренерский штаб "селесао" не собирается рисковать здоровьем Неймара, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Foot Mercato

Вся Бразилия радовалась тому, что Карло Анчелотти включил Неймара в заявку на Кубок Мира несмотня на травму 34-летнего футболиста. По сути, у итальянского тренера не было другого выбора, поскольку ветеран является не просто идолом для болельщиков, но и авторитетом в раздевалке. Но не исключено, что футболист пропустит минимум один матч группового этапа. 

Проблема Неймара

Атакующий футболист не провел ни одной тренировки в составе сборной Бразилии за последний месяц. Повреждение игрока оказалось более серьезным, чем предполагали врачи, и лечение получается медленным. Помимо восстановления, Неймару еще надо будет набрать форму перед тем, как выходить на поле. 

Арт в честь Неймара
Арт в честь Неймара в Бразилии. Фото: Reuters

Бразильские журналисты предположили, что Неймар не сыграет в первом туре группового этапа Мундиаля против Марокко, который состоится в Нью-Джерси 14 июня. Возможно, он поможет "селесао" в играх с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня). 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что перед первым матчем чемпионата мира скончался один из болельщиков. Он потерял сознание по дороге на стадион. 

Также Новини.LIVE рассказывали, как прошла церемония открытия Мундиаля в Мексике, и какие звезды на ней выступили. 

Неймар ЧМ-2026 по футболу Сборная Бразилии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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