Неймар может пропустить матч сборной Бразилии против Марокко

Неймар в сборной Бразилии. Фото: Reuters

Ветеран сборной Бразилии Неймар до сих пор не может тренироваться с командой. Он получил травму в конце прошлого сезона, но все равно отправился на ЧМ-2026. Однако участие футболиста в матче против Марокко оказалось под вопросом.

Тренерский штаб "селесао" не собирается рисковать здоровьем Неймара, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Foot Mercato.

Вся Бразилия радовалась тому, что Карло Анчелотти включил Неймара в заявку на Кубок Мира несмотня на травму 34-летнего футболиста. По сути, у итальянского тренера не было другого выбора, поскольку ветеран является не просто идолом для болельщиков, но и авторитетом в раздевалке. Но не исключено, что футболист пропустит минимум один матч группового этапа.

Проблема Неймара

Атакующий футболист не провел ни одной тренировки в составе сборной Бразилии за последний месяц. Повреждение игрока оказалось более серьезным, чем предполагали врачи, и лечение получается медленным. Помимо восстановления, Неймару еще надо будет набрать форму перед тем, как выходить на поле.

Арт в честь Неймара в Бразилии. Фото: Reuters

Бразильские журналисты предположили, что Неймар не сыграет в первом туре группового этапа Мундиаля против Марокко, который состоится в Нью-Джерси 14 июня. Возможно, он поможет "селесао" в играх с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).

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