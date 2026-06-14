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Головна ЧС-2026 Дебют Німеччини та Нідерландів: які матчі відбудуться у 4-й день ЧС-2026

Дебют Німеччини та Нідерландів: які матчі відбудуться у 4-й день ЧС-2026

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Дата публікації: 14 червня 2026 11:14
Дебют Німеччини та Нідерландів: розклад матчів четвертого дня ЧС-2026
Мануель Нойєр на тренуванні збірної Німеччини. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 стартують матчі першого туру ще у двох групах. У четвертий ігровий день на турнірі дебютують збірні Німеччини та Нідерландів, які вважаються фаворитами своїх квартетів.

Про майбутні матчі повідомив портал Новини.LIVE.

Юлиан Нагельсманн
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман. Фото: Reuters

Німеччина розпочне турнір матчем із Кюрасао

Першими в групі E на поле вийдуть збірні Німеччини та Кюрасао. Поєдинок відбудеться 14 червня о 20:00 за місцевим часом.

Німці підходять до мундіалю в статусі одного з претендентів на титул. Для Кюрасао це буде можливість створити одну з головних сенсацій старту турніру та вперше перевірити свої сили проти чотириразових чемпіонів світу.

Другий матч квартету відбудеться в ніч на 15 червня. Збірна Кот-д'Івуару зустрінеться з Еквадором о 02:00. Африканська та південноамериканська команди вважаються головними конкурентами в боротьбі за другу путівку до плейоф.

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Гравці збірної Нідерландів. Фото: Reuters

Нідерланди перевірять силу Японії

У групі F центральним матчем стане протистояння Нідерландів та Японії. Команди розпочнуть свій виступ на турнірі 14 червня о 23:00.

Нідерландці традиційно входять до числа фаворитів чемпіонату світу, однак японська збірна неодноразово доводила, що здатна створювати проблеми найсильнішим суперникам.

Ще одна зустріч квартету відбудеться 15 червня о 05:00. Збірна Швеції, яка закрила шлях на ЧС для України та Польщі, зіграє проти Тунісу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про атмосферу в одній із найбільших фан-зон ЧС-2026, де вболівальники можуть не лише дивитися футбол, а й брати участь у тематичних заходах.

Також Новини.LIVE писав про матч за участю збірної Бразилії, яка втратила очки у протистоянні з Марокко на чемпіонаті світу.

Нідерланди Збірна Німеччини з футболу Збірна Швеції з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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