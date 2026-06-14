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Главная ЧМ-2026 Дебют Германии и Нидерландов: какие матчи состоятся в 4-й день ЧМ-2026

Дебют Германии и Нидерландов: какие матчи состоятся в 4-й день ЧМ-2026

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Дата публикации 14 июня 2026 11:14
Дебют Германии и Нидерландов: расписание матчей четвертого дня ЧМ-2026
Мануэль Нойер на тренировке сборной Германии. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 стартуют матчи первого тура еще в двух группах. В четвертый игровой день на турнире дебютируют сборные Германии и Нидерландов, которые считаются фаворитами своих групп.

О предстоящих матчах сообщил портал Новини.LIVE.

Юлиан Нагельсманн
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман. Фото: Reuters

Германия начнет турнир матчем с Кюрасао

Первыми в группе E на поле выйдут сборные Германии и Кюрасао. Поединок состоится 14 июня в 20:00 по местному времени.

Немцы подходят к мундиалю в статусе одного из претендентов на титул. Для Кюрасао это будет возможность создать одну из главных сенсаций старта турнира и впервые проверить свои силы против четырехкратных чемпионов мира.

Второй матч группы состоится в ночь на 15 июня. Сборная Кот-д'Ивуара встретится с Эквадором в 02:00. Африканская и южноамериканская команды считаются главными конкурентами в борьбе за вторую путевку в плей-офф.

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Игроки сборной Нидерландов. Фото: Reuters

Нидерланды проверят силу Японии

В группе F центральным матчем станет противостояние Нидерландов и Японии. Команды начнут свое выступление на турнире 14 июня в 23:00.

Голландцы традиционно входят в число фаворитов чемпионата мира, однако японская сборная неоднократно доказывала, что способна создавать проблемы самым сильным соперникам.

Еще одна встреча квартета состоится 15 июня в 05:00. Сборная Швеции, которая закрыла путь на ЧМ для Украины и Польши, сыграет против Туниса.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об атмосфере в одной из крупнейших фан-зон ЧМ-2026, где болельщики могут не только смотреть футбол, но и участвовать в тематических мероприятиях.

Также Новини.LIVE писал о матче с участием сборной Бразилии, которая потеряла очки в противостоянии с Марокко на чемпионате мира.

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Нидерланды Сборная Германии по футболу Сборная Швеции по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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