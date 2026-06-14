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Головна ЧС-2026 Бразилія не змогла перемогти Марокко та інші результати ЧС-2026

Бразилія не змогла перемогти Марокко та інші результати ЧС-2026

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Дата публікації: 14 червня 2026 09:52
Бразилія втратила перемогу над Марокко, Австралія здивувала Туреччину
Ашраф Хакімі та Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 фаворити не змогли обійтися без втрат очок уже в першому турі. Бразилія розійшлася миром із Марокко, тоді як Шотландія та Австралія стартували з перемог.

Про три результати чергового ігрового дня ЧС-2026 повідомив портал Новини.LIVE.

Бразилія втратила перемогу над Марокко

Центральний матч квартету С відбувся на стадіоні "Мет-Лайф" у Нью-Джерсі, де зустрілися збірні Бразилії та Марокко. Команда Мохамеда Уахбі значно активніше провела стартовий відрізок гри та заслужено відкрила рахунок.

На 21-й хвилині Браїм Діас вивів Еззальзулі Сайбарі на побачення з воротарем, і форвард майстерно перекинув Аліссона Беккера. Бразильці відповіли ближче до перерви, коли Вінісіус Жуніор після передачі Бруно Гімарайнса обіграв суперника в штрафному та точно пробив у дальній кут.

Після перерви команди суттєво знизили темп. Найкращі нагоди вирвати перемогу мали Рафінья у складі Бразилії та Ель-Мурабет у марокканців, але рахунок більше не змінився — 1:1.

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Бразилія — Марокко — 1:1

Голи: Вінісіус, 32 — Сайбарі, 21

Шотландія втримала перемогу над Гаїті

У другому матчі групи збірна Шотландії здобула непросту перемогу над Гаїті. Долю зустрічі вирішив один результативний удар.

На 29-й хвилині після серії атак у штрафному майданчику суперника Джон Макгінн першим опинився на добиванні та відправив м'яч у сітку воріт. Надалі шотландці більше уваги приділяли обороні.

Гаїтяни після пропущеного м'яча діяли сміливо та регулярно навантажували захист суперника. Найкращий шанс зрівняти рахунок наприкінці зустрічі мав Френцді П'єрро, але його удар головою пройшов поруч зі стійкою.

Гаїті — Шотландія — 0:1

Гол: Макгінн, 29

Австралія сенсаційно переграла Туреччину

Ще один матч групового етапу завершився несподіваним результатом. Австралійці здобули впевнену перемогу над Туреччиною з рахунком 2:0.

Перший м'яч на 27-й хвилині забив Нестор Іранкунда, який скористався помилкою суперників у захисті. Після перерви турки намагалися відігратися, але не змогли реалізувати свої моменти.

Крапку в матчі поставив Коннор Меткалф. На 75-й хвилині він забив другий гол австралійців та забезпечив своїй команді три очки.

Австралія — Туреччина — 2:0

Голи: Іранкунда, 27, Меткалф, 75

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про відкриття однієї з основних фан-зон ЧС у Вашингтоні.

Також Новини.LIVE писав, що Катар несподівано зміг відібрати очки у досвідченої збірної Швейцарії.

Марокко ЧС-2026 з футболу Збірна Бразилії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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