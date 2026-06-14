Бразилия упустила победу над Марокко, Австралия удивила Турцию

Ашраф Хакими и Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 фавориты не смогли обойтись без потери очков уже в первом туре. Бразилия сыграла вничью с Марокко, тогда как Шотландия и Австралия начали турнир с побед.

О трех результатах очередного игрового дня ЧМ-2026 сообщил портал Новини.LIVE.

Бразилия упустила победу над Марокко

Центральный матч четверки С состоялся на стадионе «Мет-Лайф» в Нью-Джерси, где встретились сборные Бразилии и Марокко. Команда Мохамеда Уахби значительно активнее провела стартовый отрезок игры и заслуженно открыла счет.

На 21-й минуте Браим Диас вывел Эззальзули Сайбари на свидание с вратарем, и форвард мастерски перебросил Алиссона Беккера. Бразильцы ответили ближе к перерыву, когда Винисиус Жуниор после передачи Бруно Гимарайнша обыграл соперника в штрафной и точно пробил в дальний угол.

После перерыва команды существенно снизили темп. Лучшие возможности вырвать победу были у Рафиньи в составе Бразилии и Эль-Мурабета у марокканцев, но счет больше не изменился — 1:1.

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Бразилия — Марокко — 1:1

Голы: Винисиус, 32 — Сайбари, 21

Шотландия удержала победу над Гаити

Во втором матче группы сборная Шотландии одержала непростую победу над Гаити. Судьбу встречи решил один результативный удар.

На 29-й минуте после серии атак в штрафной площадке соперника Джон Макгинн первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот. В дальнейшем шотландцы больше внимания уделяли обороне.

Гаитяне после пропущенного мяча действовали смело и регулярно нагружали оборону соперника. Лучший шанс сравнять счет в конце встречи имел Френцди Пьерро, но его удар головой прошел рядом со штангой.

Гаити — Шотландия — 0:1

Гол: Макгинн, 29

Австралия сенсационно обыграла Турцию

Еще один матч группового этапа завершился неожиданным результатом. Австралийцы одержали уверенную победу над Турцией со счетом 2:0.

Первый мяч на 27-й минуте забил Нестор Иранкунда, который воспользовался ошибкой соперников в обороне. После перерыва турки пытались отыграться, но не смогли реализовать свои моменты.

Точку в матче поставил Коннор Меткалф. На 75-й минуте он забил второй гол австралийцев и обеспечил своей команде три очка.

Австралия — Турция — 2:0

Голы: Иранкунда, 27, Меткалф, 75

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об открытии одной из основных фан-зон ЧМ в Вашингтоне.

Также Новини.LIVE писал, что Катар неожиданно смог отобрать очки у опытной сборной Швейцарии.