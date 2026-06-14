Катар сенсаційно вирвав нічию зі Швейцарією на останніх хвилинах матчу ЧС-2026

Матч Катар — Швейцарія. Фото: Reuters

Збірна Швейцарії не змогла втримати перемогу в матчі чемпіонату світу-2026 проти Катару. Європейська команда, яка була великим фаворитом, пропустила у компенсований час і завершила зустріч із рахунком 1:1.

Про результат гри повідомив портал Новини.LIVE.

Катар став першою сенсацією ЧС-2026

Швейцарці активно розпочали матч і вже в дебюті створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Найкращі нагоди до перерви мали Дан Ндоє, Деніс Закарія та Брель Емболо, однак воротар катарців Мешааль Абунада неодноразово рятував свою команду.

Рахунок було відкрито на 17-й хвилині. Після подачі в штрафний майданчик Абунада збив Ремо Фройлера, а арбітр призначив пенальті. До м'яча підійшов Емболо і впевнено переграв голкіпера, забивши свій черговий гол на чемпіонатах світу.

Після перерви Швейцарія продовжила контролювати гру та створювати моменти. Дальні удари Граніта Джаки та спроби Емболо не дозволяли Катару почуватися спокійно, але другий м'яч фаворит так і не забив.

Читайте також:

Катар тривалий час майже не загрожував воротам Грегора Кобеля, але зберігав шанси завдяки мінімальному відставанню. Розв'язка настала вже в компенсований час.

На четвертій доданій хвилині Акрам Афіф виконав передачу на лівий фланг, після чого Аль-Амін подав до штрафного майданчика. Лукас Мендес Хухі виграв боротьбу на другому поверсі та ударом головою відправив м'яч у сітку, встановивши остаточний рахунок.

Катар — Швейцарія — 1:1

Голи: Хухі, 90+4 — Емболо, 17 (пен.)

Катар: Абунада — Аль-Уї (Фатхі, 60), Мігел, Хухі, Аль-Амін — Габер (Будіаф, 60), Мадібо (Аль-Маннаї, 79), Лає — Едмілсон (Аль-Хайдос, 89), Абдурісаг (Алаельдін, 60), Афіф.

Швейцарія: Кобель — Закарія, Аканджі, Ельведі — Ебішер (Манзамбі, 66), Фройлер (Яшарі, 89), Джака, Родрігес (Мугайм, 89) — Ндоє (Рідер, 66), Варгас (Амдуні, 79) — Емболо.

Попередження: Абунада, Габер

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про відкриття однієї з центральних фан-зон мундіалю, яка зібрала тисячі вболівальників ще до початку основних матчів турніру.

Також Новини.LIVE писав, що Неймар ризикує пропустити перші поєдинки збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2026 року. Причиною занепокоєння стали фізичні проблеми футболіста.