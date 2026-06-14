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Главная ЧМ-2026 Катар неожиданно отобрал очки у Швейцарии

Катар неожиданно отобрал очки у Швейцарии

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Дата публикации 14 июня 2026 01:03
Катар сенсационно вырвал ничью у Швейцарии на последних минутах матча ЧМ-2026
Матч Катар — Швейцария. Фото: Reuters

Сборная Швейцарии не смогла удержать победу в матче чемпионата мира-2026 против Катара. Европейская команда, которая считалась явным фаворитом, пропустила гол в добавленное время и завершила встречу со счетом 1:1.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Катар стал первой сенсацией ЧМ-2026

Швейцарцы активно начали матч и уже в дебюте создали несколько опасных моментов у ворот соперника. Лучшие моменты до перерыва были у Дана Ндое, Дениса Закария и Бреля Эмболо, однако вратарь катарцев Мешааль Абунада неоднократно спасал свою команду.

Счет был открыт на 17-й минуте. После подачи в штрафную площадь Абунада сбил Ремо Фройлера, и арбитр назначил пенальти. К мячу подошел Эмболо и уверенно переиграл голкипера, забив свой очередной гол на чемпионатах мира.

После перерыва Швейцария продолжила контролировать игру и создавать моменты. Дальние удары Гранита Джаки и попытки Эмболо не позволяли Катару чувствовать себя спокойно, но второй мяч фаворит так и не забил.

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Катар долгое время почти не угрожал воротам Грегора Кобеля, но сохранял шансы благодаря минимальному отставанию. Развязка наступила уже в добавленное время.

На четвертой добавленной минуте Акрам Афиф выполнил передачу на левый фланг, после чего Аль-Амин подал в штрафную площадку. Лукас Мендес Хухи выиграл борьбу на втором этаже и ударом головой отправил мяч в сетку, установив окончательный счет.

Катар — Швейцария — 1:1

Голы: Хухи, 90+4 — Эмболо, 17 (пен.)

Катар: Абунада — Аль-Уи (Фатхи, 60), Мигель, Хухи, Аль-Амин — Габер (Будиаф, 60), Мадибо (Аль-Маннаи, 79), Лае — Эдмилсон (Аль-Хайдос, 89), Абдурисаг (Алаэльдин, 60), Афиф.

Швейцария: Кобель — Закария, Аканджи, Эльведи — Эбишер (Манзамби, 66), Фройлер (Яшари, 89), Джака, Родригес (Мугайм, 89) — Ндое (Ридер, 66), Варгас (Амдуни, 79) — Эмболо.

Предупреждения: Абунада , Габер

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об открытии одной из центральных фан-зон мундиаля, которая собрала тысячи болельщиков еще до начала основных матчей турнира.

Также Новини.LIVE писал, что Неймар рискует пропустить первые матчи сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Причиной беспокойства стали физические проблемы футболиста.

ЧМ-2026 по футболу Сборная Катара по футболу Сборная Швейцарии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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