Катар сенсационно вырвал ничью у Швейцарии на последних минутах матча ЧМ-2026

Матч Катар — Швейцария. Фото: Reuters

Сборная Швейцарии не смогла удержать победу в матче чемпионата мира-2026 против Катара. Европейская команда, которая считалась явным фаворитом, пропустила гол в добавленное время и завершила встречу со счетом 1:1.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

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Швейцарцы активно начали матч и уже в дебюте создали несколько опасных моментов у ворот соперника. Лучшие моменты до перерыва были у Дана Ндое, Дениса Закария и Бреля Эмболо, однако вратарь катарцев Мешааль Абунада неоднократно спасал свою команду.

Счет был открыт на 17-й минуте. После подачи в штрафную площадь Абунада сбил Ремо Фройлера, и арбитр назначил пенальти. К мячу подошел Эмболо и уверенно переиграл голкипера, забив свой очередной гол на чемпионатах мира.

После перерыва Швейцария продолжила контролировать игру и создавать моменты. Дальние удары Гранита Джаки и попытки Эмболо не позволяли Катару чувствовать себя спокойно, но второй мяч фаворит так и не забил.

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На четвертой добавленной минуте Акрам Афиф выполнил передачу на левый фланг, после чего Аль-Амин подал в штрафную площадку. Лукас Мендес Хухи выиграл борьбу на втором этаже и ударом головой отправил мяч в сетку, установив окончательный счет.

Катар — Швейцария — 1:1

Голы: Хухи, 90+4 — Эмболо, 17 (пен.)

Катар: Абунада — Аль-Уи (Фатхи, 60), Мигель, Хухи, Аль-Амин — Габер (Будиаф, 60), Мадибо (Аль-Маннаи, 79), Лае — Эдмилсон (Аль-Хайдос, 89), Абдурисаг (Алаэльдин, 60), Афиф.

Швейцария: Кобель — Закария, Аканджи, Эльведи — Эбишер (Манзамби, 66), Фройлер (Яшари, 89), Джака, Родригес (Мугайм, 89) — Ндое (Ридер, 66), Варгас (Амдуни, 79) — Эмболо.

Предупреждения: Абунада , Габер

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