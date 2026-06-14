Клопп розкритикував ФІФА через рекламні паузи під час матчів ЧС-2026

Лідер збірної Арда Гюлер під час Кубка світу. Фото: Reuters

Німецький тренер Юрген Клопп під час чемпіонату світу подорожує США, щоб відвідати якомога більше матчів. Однак йому далеко не все подобається в організації турніру. Фахівець незадоволений черговим нововведенням ФІФА.

Йдеться про так звані гідратаційні паузи, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.es.

Під час поєдинків на ЧС-2026 в середині кожного з таймів, на 25-й та 70-й хвилинах, у матчах робляться паузи. У цей час футболісти можуть відпочити кілька хвилин і попити води, що в умовах спекотної погоди в містах, які приймають турнір, корисно для їхнього здоров'я.

Чому Клопп критикує ФІФА

Колишній наставник "Боруссії" та "Ліверпуля" вважає, що організатори ЧС-2026 влаштували гідратаційні паузи для власної вигоди. Поки гравці п'ють воду, по телебаченню показують рекламні блоки, що приносить додатковий дохід.

"Цей вид спорту захопили клерки, які сидять в офісах з кондиціонерами. Вони стверджують, що за допомогою пауз у грі піклуються про спортсменів, але мова зовсім не про благородну ініціативу. Це позолочена клітка на радість спонсорам. Таким темпом спорт стане просто фоновою картинкою для рекламного шоу", — заявив Клопп.

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