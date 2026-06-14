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Главная ЧМ-2026 Клопп раскритиковал ФИФА из-за организации ЧМ-2026

Клопп раскритиковал ФИФА из-за организации ЧМ-2026

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Дата публикации 14 июня 2026 12:51
Клопп раскритиковал ФИФА из-за рекламных пауз во время матчей ЧМ-2026
Лидер сборной Арда Гюлер во время Кубка Мира. Фото: Reuters

Немецкий тренер Юрген Клопп во время чемпионата мира путешествует по США с целью посетить как можно больше матчей. Однако ему далеко не все нравится в организации турнира. Специалист недоволен очередным нововведением ФИФА. 

Речь идет о так называемых гидрационных паузах, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.es

Во время поединков на ЧМ-2026 в середине каждого из таймов, на 25-й и 70-й минутах, в матчах делаются паузы. В это время футболисты могут отдохнуть несколько минут и попить воду, что в условиях жаркой погоды в городах, принимающих турнир, полезно для их здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему Клопп критикует ФИФА 

Бывший наставник "Боруссии" и "Ливерпуля" считает, что организаторы ЧМ-2026 организовали гидрационные паузы для собственной выгоды. Пока игроки пьют воду, по телевидению включают рекламные блоки, что приносит дополнительный доход. 

"Этот вид спорта захватили клерки, которые сидят в офисах с кондиционерами. Они утверждают, что с помощью пауз в игре заботятся о спортсменах, но речь вовсе не в благородной инициативе. Это позолоченная клетка на радость спонсорам. Таким темпом спорт станет просто фоновой картинкой для рекламного шоу", — заявил Клопп. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, как выглядит одна из главных фан-зон чемпионата мира, которая собирает тысячи болельщиков в Вашингтоне. 

Также Новини.LIVE сообщали о словах рекордсмена ЧМ Мирослава Клозе, который назвал имена футболистов, способных превзойти его достижение. 

Юрген Клопп Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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