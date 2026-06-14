Клопп раскритиковал ФИФА из-за рекламных пауз во время матчей ЧМ-2026

Лидер сборной Арда Гюлер во время Кубка Мира. Фото: Reuters

Немецкий тренер Юрген Клопп во время чемпионата мира путешествует по США с целью посетить как можно больше матчей. Однако ему далеко не все нравится в организации турнира. Специалист недоволен очередным нововведением ФИФА.

Речь идет о так называемых гидрационных паузах, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.es.

Во время поединков на ЧМ-2026 в середине каждого из таймов, на 25-й и 70-й минутах, в матчах делаются паузы. В это время футболисты могут отдохнуть несколько минут и попить воду, что в условиях жаркой погоды в городах, принимающих турнир, полезно для их здоровья.

Почему Клопп критикует ФИФА

Бывший наставник "Боруссии" и "Ливерпуля" считает, что организаторы ЧМ-2026 организовали гидрационные паузы для собственной выгоды. Пока игроки пьют воду, по телевидению включают рекламные блоки, что приносит дополнительный доход.

"Этот вид спорта захватили клерки, которые сидят в офисах с кондиционерами. Они утверждают, что с помощью пауз в игре заботятся о спортсменах, но речь вовсе не в благородной инициативе. Это позолоченная клетка на радость спонсорам. Таким темпом спорт станет просто фоновой картинкой для рекламного шоу", — заявил Клопп.

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