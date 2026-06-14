Верон назвал опасность для сборной Аргентины на ЧМ-2026

Лионель Месси во время тренировки. Фото: Reuters

Известный в прошлом футболист Хуан Себастьян Верон поделился мнением о перспективах сборной Аргентины на ЧМ-2026. Эксперт считает, что наставнику команды необходимо сделать ставку на молодых игроков. Время ветеранов уже заканчивается.

Верон уверен, что лидер "альбиселесте" не сможет сыграть все матчи турнира, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на dataref.

Хуан Верон предостерег главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони по поводу ставки на капитана команда. По мнению эксперта, 38-летнему Лионелю Месси не хватит сил, чтобы сохранить статус лидера "альбиселесте" на Кубке Мира. Однако в команде есть игроки, которые могут заменить ветерана.

Хуан Верон (второй справа) с другими ветеранами футбола. Фото: instagram.com/serieaoperazionenostalgia/

Что Верон сказал о Месси

Бывший футболист признал, что все лидеры сборной Аргентины подошли к началу ЧМ-2026 в отличной форме. Однако Лионелю Месси может не хватить сил на все матчи, учитывая его возраст. При этом сам футболист вряд ли это осознает, а значит тренеру придется принимать непростые решение.

"При этом Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес сейчас очень хороши. То же самое касается Нико Паса и "Флако" Лопеса. У Скалони хороший выбор игроков, в том числе и молодых", — заявил Верон.

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