Болельщики делают ставки, когда Роналду заплачет на ЧМ-2026

Криштиану Роналду работает на тренировке. Фото: Reuters

Лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии после Кубка Мира-2026. Болельщики ждут от ветерана не только голы и результативные передачи. Многие фаны уверены, что в карьере игрока произойдет очередная драма.

От Роналду ждут реакции в виде слез, сообщают Новини.LIVE.

Блокчейн-платформа Polymarket для рынков прогнозов принимает ставки на то, что Криштиану Роналду заплачет во время ЧМ-2026. Более 78 тысяч болельщиков уже предсказали это событие. Большинство из них уверено, что это будут слезы не счастья, а разочарования.

Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters

Почему Роналду может заплакать

Болельщики не учитывают случаи, если 41-летний футболист даст волю эмоциям в раздевалке или за пределами поля на ЧМ-2026. Речь идет только о том, что Криштиану Роналду заплачет во время матча или сразу после финального свистка.

Ставки на слезы Криштиану Роналду. Фото: скриншот Polymarket

Ранее португальский ветеран уже неоднокрактно проявлял эмоции. Впервые он заплакал на Евро-2004 во время игры со Словенией, когда не смог реализовать послематчевый пенальти. Также слезы Криштиану Роналду стали одним из знаковых моментов ЧМ-2022 после поражения Португалии от Марокко. Подобные случаи были зафиксированы даже в финале Кубка Короля Саудовской Аравии в 2024-м году.

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