Вболівальники роблять ставки на те, коли Роналду заплаче на ЧС-2026

Вболівальники роблять незвичайні ставки на Кріштіану Роналду на ЧС-2026
Лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду може завершити кар'єру у збірній Португалії після Чемпіонату світу-2026. Вболівальники чекають від ветерана не лише голів та результативних передач. Багато фанів впевнені, що в кар'єрі гравця відбудеться чергова драма.
Від Роналду чекають реакції у вигляді сліз, повідомляють Новини.LIVE.
Блокчейн-платформа Polymarket для ринків прогнозів приймає ставки на те, що Кріштіану Роналду заплаче під час ЧС-2026. Понад 78 тисяч уболівальників вже передбачили цю подію. Більшість із них впевнені, що це будуть сльози не щастя, а розчарування.
Чому Роналду може заплакати
Вболівальники не враховують випадки, якщо 41-річний футболіст дасть волю емоціям у роздягальні або за межами поля на ЧС-2026. Йдеться лише про те, що Кріштіану Роналду заплаче під час матчу або відразу після фінального свистка.
Раніше португальський ветеран вже неодноразово проявляв емоції. Вперше він заплакав на Євро-2004 під час гри зі Словенією, коли не зміг реалізувати післяматчевий пенальті. Також сльози Кріштіану Роналду стали одним із знакових моментів ЧС-2022 після поразки Португалії від Марокко. Подібні випадки були зафіксовані навіть у фіналі Кубка Короля Саудівської Аравії у 2024 році.
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