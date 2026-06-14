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Головна ЧС-2026 Вболівальники роблять незвичайні ставки на Кріштіану Роналду на ЧС-2026

Вболівальники роблять незвичайні ставки на Кріштіану Роналду на ЧС-2026

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Дата публікації: 14 червня 2026 14:21
Вболівальники роблять ставки на те, коли Роналду заплаче на ЧС-2026
Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: Reuters

Лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду може завершити кар'єру у збірній Португалії після Чемпіонату світу-2026. Вболівальники чекають від ветерана не лише голів та результативних передач. Багато фанів впевнені, що в кар'єрі гравця відбудеться чергова драма.

Від Роналду чекають реакції у вигляді сліз, повідомляють Новини.LIVE.

Блокчейн-платформа Polymarket для ринків прогнозів приймає ставки на те, що Кріштіану Роналду заплаче під час ЧС-2026. Понад 78 тисяч уболівальників вже передбачили цю подію. Більшість із них впевнені, що це будуть сльози не щастя, а розчарування.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters

Чому Роналду може заплакати

Вболівальники не враховують випадки, якщо 41-річний футболіст дасть волю емоціям у роздягальні або за межами поля на ЧС-2026. Йдеться лише про те, що Кріштіану Роналду заплаче під час матчу або відразу після фінального свистка.

Криштиану Роналду
Ставки на сльози Кріштіану Роналду. Фото: скриншот Polymarket

Раніше португальський ветеран вже неодноразово проявляв емоції. Вперше він заплакав на Євро-2004 під час гри зі Словенією, коли не зміг реалізувати післяматчевий пенальті. Також сльози Кріштіану Роналду стали одним із знакових моментів ЧС-2022 після поразки Португалії від Марокко. Подібні випадки були зафіксовані навіть у фіналі Кубка Короля Саудівської Аравії у 2024 році.

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Кріштіану Роналду ЧС-2026 з футболу Чемпіонат Португалії з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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