Мбаппе ответил на вопрос о президентских выборах во Франции

Мбаппе рассказал о своих амбициях стать президентом Франции
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможной политической карьере после того, как повесит бутсы на гвоздь. Французский форвард заверил, что не планирует претендовать на пост президента страны.
О президентстве Мбаппе рассказал Le Parisien, сообщает портал Новини.LIVE.
Станет ли Мбаппе президентом
Во время общения с журналистами 27-летний футболист ответил на вопрос о своем будущем за пределами спорта. Мбаппе с улыбкой отреагировал на предположения о возможном участии в президентских выборах.
"Нет, не волнуйтесь, я не собираюсь становиться президентом Республики. Мне это все говорят, я знаю, что многие люди мне это говорят, но это не входит в мои планы. Меня и так сильно ненавидят", — сказал Мбаппе.
Нападающий давно является одним из самых влиятельных публичных лиц Франции и уже не раз был на аудиенции у президента Франции Эммануэля Макрона.
Особенно активную позицию Мбаппе демонстрировал во время последних парламентских выборов во Франции. Тогда футболист открыто призвал соотечественников не поддерживать ультраправые политические силы, в частности партию "Национальное объединение".
Из-за своей позиции капитан сборной Франции столкнулся с волной критики и негативных комментариев в социальных сетях.
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