Мбаппе ответил на вопрос о президентских выборах во Франции

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможной политической карьере после того, как повесит бутсы на гвоздь. Французский форвард заверил, что не планирует претендовать на пост президента страны.

О президентстве Мбаппе рассказал Le Parisien, сообщает портал Новини.LIVE.

Килиан Мбаппе и Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Станет ли Мбаппе президентом

Во время общения с журналистами 27-летний футболист ответил на вопрос о своем будущем за пределами спорта. Мбаппе с улыбкой отреагировал на предположения о возможном участии в президентских выборах.

"Нет, не волнуйтесь, я не собираюсь становиться президентом Республики. Мне это все говорят, я знаю, что многие люди мне это говорят, но это не входит в мои планы. Меня и так сильно ненавидят", — сказал Мбаппе.

Нападающий давно является одним из самых влиятельных публичных лиц Франции и уже не раз был на аудиенции у президента Франции Эммануэля Макрона.

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Особенно активную позицию Мбаппе демонстрировал во время последних парламентских выборов во Франции. Тогда футболист открыто призвал соотечественников не поддерживать ультраправые политические силы, в частности партию "Национальное объединение".

Из-за своей позиции капитан сборной Франции столкнулся с волной критики и негативных комментариев в социальных сетях.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о предостережении Хуана Себастьяна Верона в адрес сборной Аргентины перед матчами чемпионата мира.

Также Новини.LIVE писал, что фигура Криштиану Роналду стала одной из самых популярных тем среди болельщиков на мундиале.