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Главная ЧМ-2026 Мбаппе рассказал о своих амбициях стать президентом Франции

Мбаппе рассказал о своих амбициях стать президентом Франции

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Дата публикации 15 июня 2026 00:26
Мбаппе ответил на вопрос о президентских выборах во Франции
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможной политической карьере после того, как повесит бутсы на гвоздь. Французский форвард заверил, что не планирует претендовать на пост президента страны.

О президентстве Мбаппе рассказал Le Parisien, сообщает портал Новини.LIVE.

Килиан Мбаппе и Эммануэль Макрон
Килиан Мбаппе и Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Станет ли Мбаппе президентом

Во время общения с журналистами 27-летний футболист ответил на вопрос о своем будущем за пределами спорта. Мбаппе с улыбкой отреагировал на предположения о возможном участии в президентских выборах.

"Нет, не волнуйтесь, я не собираюсь становиться президентом Республики. Мне это все говорят, я знаю, что многие люди мне это говорят, но это не входит в мои планы. Меня и так сильно ненавидят", — сказал Мбаппе.

Нападающий давно является одним из самых влиятельных публичных лиц Франции и уже не раз был на аудиенции у президента Франции Эммануэля Макрона.

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Особенно активную позицию Мбаппе демонстрировал во время последних парламентских выборов во Франции. Тогда футболист открыто призвал соотечественников не поддерживать ультраправые политические силы, в частности партию "Национальное объединение".

Из-за своей позиции капитан сборной Франции столкнулся с волной критики и негативных комментариев в социальных сетях.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о предостережении Хуана Себастьяна Верона в адрес сборной Аргентины перед матчами чемпионата мира.

Также Новини.LIVE писал, что фигура Криштиану Роналду стала одной из самых популярных тем среди болельщиков на мундиале.

Франция Килиан Мбаппе Сборная Франции по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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