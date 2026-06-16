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Головна ЧС-2026 Леви спрогнозували результати Англії на ЧС-2026

Леви спрогнозували результати Англії на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 21:29
Леви спрогнозували результати Англії на ЧС-2026
Збірна Англії з футболу. Фото: Reuters

Збірна Англії отримала незвичний прогноз на чемпіонат світу-2026 ще до завершення групового етапу. Роль футбольних прогнозистів цього разу виконали леви з британського заповідника Big Cat Sanctuary.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Львы сделали прогноз на матчи Англии на ЧМ-2026
Левиці сподобався футбольний м'яч. Фото: Reuters

Леви обрали суперників Англії

Працівники заповідника перед левами та левицями поставили коробки з прапорами збірних, проти яких Англія зіграє на груповому етапі мундіалю.

Вибір тварин вирішили трактувати як прогноз на результати матчів команди Томаса Тухеля.

Львы сделали прогноз на матчи Англии на ЧМ-2026
Левиця вибрала Англію. Фото: Reuters

Левиці Амані та Ліра віддали перевагу коробці з прапором Англії під час символічного вибору перед матчем із Хорватією. Аналогічний прогноз зробив лев Рорі, який обрав Англію перед грою проти Гани.

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Найбільш неочікуваний прогноз зробила левиця Ванда. Під час вибору перед заключним матчем групового етапу вона зупинилася біля коробки з прапором Панами.

Львы сделали прогноз на матчи Англии на ЧМ-2026
Левиця-воротар вирішила відпочити. Фото: Reuters

Таким чином тварина фактично спрогнозувала втрату очок або навіть поразку збірної Англії в заключному матчі групового етапу.

Подібні футбольні прогнози від тварин стали популярними ще після чемпіонату світу 2010 року, коли восьминіг Пауль правильно передбачив результати більшості матчів збірної Німеччини. Відтоді на великих міжнародних турнірах регулярно з'являються нові претенденти на роль спортивних провидців.

Нагадаємо, Новини.LIVE опублікував розклад всіх матчів 6-го ігрового дня чемпіонату світу з футболу. В цей день заграють фіналісти минулого ЧС.

Раніше Новини.LIVE повідомив прізвище нового головного тренера збірної, яка вже після першої гри ЧС звільнила наставника.

Збірна Англії по футболу ЧС-2026 з футболу дикі тварини
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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