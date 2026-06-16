«Львы» предсказали результаты сборной Англии на ЧМ-2026

Сборная Англии по футболу. Фото: Reuters

Сборная Англии получила необычный прогноз на чемпионат мира-2026 еще до завершения группового этапа. В этот раз роль футбольных прогнозистов взяли на себя львы из британского заповедника Big Cat Sanctuary.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Львицам понравился футбольный мяч. Фото: Reuters

Львы выбрали соперников Англии

Сотрудники заповедника поставили перед львами и львицами коробки с флагами сборных, против которых Англия сыграет на групповом этапе мундиаля.

Выбор животных решили трактовать как прогноз на результаты матчей команды Томаса Тухеля.

Львица выбрала Англию. Фото: Reuters

Львицы Амани и Лира отдали предпочтение коробке с флагом Англии во время символического выбора перед матчем с Хорватией. Аналогичный прогноз сделал лев Рори, который выбрал Англию перед игрой против Ганы.

Читайте также:

Панама стала главной неожиданностью

Самый неожиданный прогноз сделала львица Ванда. Во время выбора перед заключительным матчем группового этапа она остановилась у коробки с флагом Панамы.

Львица-вратарь решила отдохнуть. Фото: Reuters

Таким образом, животное фактически предсказало потерю очков или даже поражение сборной Англии в заключительном матче группового этапа.

Подобные футбольные прогнозы от животных стали популярными ещё после чемпионата мира 2010 года, когда осьминог Пауль правильно предсказал результаты большинства матчей сборной Германии. С тех пор на крупных международных турнирах регулярно появляются новые претенденты на роль спортивных провидцев.

Напомним, Новини.LIVE опубликовал расписание всех матчей 6-го игрового дня чемпионата мира по футболу. В этот день сыграют финалисты прошлого ЧМ.

Ранее Новини.LIVE сообщил фамилию нового главного тренера сборной, которая уже после первой игры ЧМ уволила наставника.