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Главная ЧМ-2026 Львы предсказали результаты сборной Англии на ЧМ-2026

Львы предсказали результаты сборной Англии на ЧМ-2026

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Дата публикации 16 июня 2026 21:29
«Львы» предсказали результаты сборной Англии на ЧМ-2026
Сборная Англии по футболу. Фото: Reuters

Сборная Англии получила необычный прогноз на чемпионат мира-2026 еще до завершения группового этапа. В этот раз роль футбольных прогнозистов взяли на себя львы из британского заповедника Big Cat Sanctuary.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Львы сделали прогноз на матчи Англии на ЧМ-2026
Львицам понравился футбольный мяч. Фото: Reuters

Львы выбрали соперников Англии

Сотрудники заповедника поставили перед львами и львицами коробки с флагами сборных, против которых Англия сыграет на групповом этапе мундиаля.

Выбор животных решили трактовать как прогноз на результаты матчей команды Томаса Тухеля.

Львы сделали прогноз на матчи Англии на ЧМ-2026
Львица выбрала Англию. Фото: Reuters

Львицы Амани и Лира отдали предпочтение коробке с флагом Англии во время символического выбора перед матчем с Хорватией. Аналогичный прогноз сделал лев Рори, который выбрал Англию перед игрой против Ганы.

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Панама стала главной неожиданностью

Самый неожиданный прогноз сделала львица Ванда. Во время выбора перед заключительным матчем группового этапа она остановилась у коробки с флагом Панамы.

Львы сделали прогноз на матчи Англии на ЧМ-2026
Львица-вратарь решила отдохнуть. Фото: Reuters

Таким образом, животное фактически предсказало потерю очков или даже поражение сборной Англии в заключительном матче группового этапа.

Подобные футбольные прогнозы от животных стали популярными ещё после чемпионата мира 2010 года, когда осьминог Пауль правильно предсказал результаты большинства матчей сборной Германии. С тех пор на крупных международных турнирах регулярно появляются новые претенденты на роль спортивных провидцев.

Напомним, Новини.LIVE опубликовал расписание всех матчей 6-го игрового дня чемпионата мира по футболу. В этот день сыграют финалисты прошлого ЧМ.

Ранее Новини.LIVE сообщил фамилию нового главного тренера сборной, которая уже после первой игры ЧМ уволила наставника.

Сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу дикие животные
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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