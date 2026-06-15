Бекхем назвав збірні, які можуть здивувати на ЧС-2026

Девід Бекхем (у центрі) з Томом Крузом (ліворуч) та Роббі Кіном на трибуні. Фото: Reuters

Власник футбольного клубу "Інтер" з Маямі Девід Бекхем уже відвідав декілька матчів чемпіонату світу в США. Напередодні турніру він отримав іменну зірку на «Алеї слави», після чого продовжив свято разом із Томом Крузом на трибуні. Журналісти вже дізналися у зірки його думку щодо фаворита Мундіалю.

Бекхем очікує успішного виступу не тільки від збірної Англії, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Variety.

Екскапітан збірної Англії Девід Бекхем зіграв 115 матчів за національну команду, забив у її складі 17 голів і взяв участь у кількох чемпіонатах світу та Європи. В останні роки відомий у минулому футболіст володіє американським клубом "Інтер" з Маямі, але не планує вболівати за збірну США на ЧС-2026.

Деклан Райс (ліворуч) та Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Від кого Бекхем очікує успішної гри на Мундіалі

Девід не приховує, що збирається вболівати за збірну Англії. Він не зарахував "трьох левів" до фаворитів турніру, але висловив обережний оптимізм щодо перспектив команди. Крім того, Бекхем на ЧС-2026 очікує боротьби за титул від Франції, Іспанії, Бразилії та Аргентини.

"Ламін Ямаль, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Неймар залишаються дуже класними футболістами. Все це додає азарту чемпіонату світу", — заявив Бекхем.

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