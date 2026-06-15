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Головна ЧС-2026 Президент Мексики пояснила, чому не пішла на перший матч ЧС-2026

Президент Мексики пояснила, чому не пішла на перший матч ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 10:52
Президент Мексики розкритикувала ФІФА за організацію ЧС-2026
Виступ Клаудії Шейнбаум. Фото: Reuters

Організацію ЧС-2026 критикують і журналісти, і вболівальники, і навіть футболісти. До ФІФА вже накопичилося чимало претензій. Йдеться про методи, які призводять до збагачення організаторів, але роблять матчі турніру практично недоступними для більшості вболівальників.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум поділилася думкою щодо ситуації, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

У першому матчі чемпіонату світу збірна Мексики обіграла ПАР, але президент країни дивилася цей поєдинок по телевізору. У неї було запрошення на стадіон «Ацтека», проте глава держави вирішила поступитися своїм пропуском іншій уболівальниці.

Сборная Мексики
Церемонія відкриття Мундіалю. Фото: Reuters

Проблема організації ЧС-2026

Клаудія Шейнбаум зазначила, що вартість квитків на перший матч Мундіалю сягала 7 тисяч доларів. Більшість уболівальників не може собі дозволити відвідати матчі турніру. Глава Мексики заявила, що подарувала свій квиток молодій уболівальниці, яка дуже хотіла потрапити на гру.

Шквал негативних коментарів на адресу ФІФА продовжує наростати. Журналісти скаржаться, що в прес-центрах їм не дають їжу та воду, а мінімальна вартість обіду становить 50 доларів. Пляшка мінеральної води під час матчів коштує до 34 доларів. А вартість квитків на стадіони порівняно з минулим чемпіонатом світу, який пройшов у Катарі, збільшилася щонайменше в 5 разів.

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Мексика ФІФА ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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