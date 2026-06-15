Шведи розгромили Туніс, Кот-д'Івуар вирвав перемогу в Еквадору

Віктор Дьєкереш пролітає над суперником. Фото: Reuters

У ніч проти понеділка, 15 червня, на чемпіонаті світу з футболу відбулися ще два матчі. Один із них відзначився запеклою боротьбою суперників, інший запам’ятався розгромом однієї з команд. Швеція продемонструвала, що готова забити стільки голів, скільки дозволяє опонент.

Саме "тре крунур" не пустили збірну України Сергія Реброва на Кубок світу, повідомляють Новини.LIVE.

У групі "Е" відбувся другий поєдинок першого туру слідом за матчем, в якому Німеччина розгромила Кюрасао (7:1). Команди Кот-д'Івуару та Еквадору продемонстрували рівність сил на полі з обопільними шансами на успіх.

Івуарійці потрапили на чемпіонат світу вперше з 2014 року і грали дуже обережно. Вони могли пропустити гол уже на початку матчу, але досвідчений Еннер Валенсія промахнувся з вигідної позиції. Підопічні Емерса Фае небезпечно контратакували, проте ближче до успіху був Еквадор. Йебоа та Мінде двічі поцілили м'ячем у поперечину воріт африканської команди. Розв'язка настала тоді, коли здавалося, що матч завершиться нічиєю. Футболіст "МЮ" Діалло, який вийшов на поле, відгукнувся на передачу Сінго і обіграв голкіпера суперника.

Кот-д'Івуар — Еквадор — 1:0 (0:0)

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Гол: Діалло, 90.

Ібрагім Сангаре та Амад Діалло святкують гол. Фото: Reuters

Новий розгром на Мундіалі

У групі "F" на Кубку світу збірна Швеції зустрілася з Тунісом, вболівальники якого надовго запам'ятають цей матч. Європейська команда виявилася набагато сильнішою, вона грамотно реалізовувала свої моменти. Уже на 7-й хвилині багатоходова атака завершилася точним ударом від Айярі, який не став його святкувати — батьки Яссіна якраз родом із Тунісу. Рахунок 1:0, але "тре крунур" це не зупинило.

Наприкінці півгодини гри Дьєкереш точним пасом знайшов Ісака, який скористався помилкою голкіпера і сильним діагональним ударом відправив м'яч у дальній кут воріт суперника, 2:0! За кілька хвилин до перерви Туніс подарував уболівальникам надію, коли Рекік головою замкнув передачу Ганнібала, 2:1!

Суддя не відразу зарахував гол Маттіаса Сванберга. Фото: Reuters

Але у другому таймі шведи вирішили долю матчу. Спочатку Ісак відплатив Дьєкерешу, вивівши Віктора на удар, 3:1! Потім Сванберг забив через 17 секунд після виходу на поле, дивом уникнувши офсайду, 4:1! Крапку в протистоянні поставив Айярі, який пробив у дальній кут від входу в правий фланг штрафного, 5:1.

Швеція — Туніс — 5:1 (2:1)

Голи: Айярі, 7, 90+6; Ісак, 30; Дьєкереш, 59, Сванберг, 85 — Рекік, 43.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про історичний успіх збірної Кюрасао в історії чемпіонатів світу, який зафіксовано в матчі з Німеччиною.

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