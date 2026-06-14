Команда із населенням міста: Кюрасао забило перший гол в історії ЧС

Збірна Кюрасао святкує забитий м'яч. Фото: Reuters

Збірна Кюрасао з футболу вписала своє ім'я в історію чемпіонатів світу завдяки першому забитому голу на мундіалях. Автором історичного м'яча став захисник швейцарського "Цюріха" Лівано Комененсія у матчі проти Німеччини.

Про забитий м'яч повідомив портал Новини.LIVE.

Перший гол Кюрасао

Кюрасао вперше зірало на чемпіонатах світу. 14 червня в Х'юстоні уже на шостій хвилині команда Юліана Нагельсманна вийшла вперед завдяки голу Фелікса Нмечі, однак карибська збірна швидко відповіла.

На 21-й хвилині Лівано Комененсія скористався помилкою німецької оборони та точним ударом зрівняв рахунок. Цей гол став першим в історії збірної Кюрасао на чемпіонатах світу.

22-річний футболіст народився в нідерландському місті Бреда та виступає за швейцарський "Цюріх". Для захисника цей м'яч також став одним із найважливіших моментів у кар'єрі.

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Кюрасао — автономна держава у складі Королівства Нідерландів розташована в Карибському морі неподалік від узбережжя Венесуели. Станом на початок 2026 року населення острова становило трохи більше 158 тисяч осіб. Завдяки цьому Кюрасао стало найменш населеною країною в історії, яка зуміла кваліфікуватися до фінальної стадії чемпіонату світу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що колишній півзахисник збірної Аргентини Хуан Себастьян Верон висловився щодо ролі Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу.

Також Новини.LIVE писав, що під час мундіалю вболівальники почали робити незвичні ставки, пов'язані з Кріштіану Роналду. Частина прогнозів стосується не лише результативності португальця, а й подій, які можуть відбутися за його участю протягом турніру.