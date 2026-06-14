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Главная ЧМ-2026 Сборная Кюрасао в матче с Германией забила свой первый гол на ЧМ

Сборная Кюрасао в матче с Германией забила свой первый гол на ЧМ

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Дата публикации 14 июня 2026 21:21
Команда из города Кюрасао забила первый гол в истории ЧМ
Сборная Кюрасао празднует забитый гол. Фото: Reuters

Сборная Кюрасао по футболу вписала свое имя в историю чемпионатов мира благодаря первому забитому голу на мундиалях. Автором исторического гола стал защитник швейцарского "Цюриха" Ливано Комененсия в матче против Германии.

О забитом мяче сообщил портал Новини.LIVE.

Первый гол Кюрасао

Кюрасао впервые выступило на чемпионатах мира. 14 июня в Хьюстоне уже на шестой минуте команда Юлиана Нагельсманна вышла вперед благодаря голу Феликса Нмечи, однако карибская сборная быстро ответила.

На 21-й минуте Ливано Комененсия воспользовался ошибкой немецкой обороны и точным ударом сравнял счет. Этот гол стал первым в истории сборной Кюрасао на чемпионатах мира.

22-летний футболист родился в нидерландском городе Бреда и выступает за швейцарский "Цюрих". Для защитника этот мяч также стал одним из важнейших моментов в карьере.

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Кюрасао — автономное государство в составе Королевства Нидерландов, расположенное в Карибском море недалеко от побережья Венесуэлы. По состоянию на начало 2026 года население острова составляло чуть более 158 тысяч человек. Благодаря этому Кюрасао стало наименее населенной страной в истории, сумевшей квалифицироваться в финальную стадию чемпионата мира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон высказался о роли Лионеля Месси на чемпионате мира.

Также Новини.LIVE писал, что во время мундиаля болельщики начали делать необычные ставки, связанные с Криштиану Роналду. Часть прогнозов касается не только результативности португальца, но и событий, которые могут произойти с его участием в ходе турнира.

Сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу Сборная Кюрасао
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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