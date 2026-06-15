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Головна ЧС-2026 Нідерланди на старті чемпіонату світу не змогли здолати Японію

Нідерланди на старті чемпіонату світу не змогли здолати Японію

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 01:44
Нідерланди втратили перемогу над Японією у результативному матчі
Матч Нідерланди — Японія. Фото: Reuters

Збірні Нідерландів та Японії не змогли визначити переможця в матчі стартового туру чемпіонату світу-2026. Команди видали драматичну кінцівку та завершили зустріч із рахунком 2:2.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Як зіграли Нідерланди та Японія

Перший тайм пройшов у напруженій боротьбі без забитих м'ячів. Найближче до голу були нідерландці, які кілька разів серйозно загрожували воротам Дзіона Судзукі. Зокрема, Доньєлл Мален та Мікі ван де Вен мали хороші нагоди відкрити рахунок, однак японський воротар врятував свою команду.

Після перерви команда Рональда Кумана все ж досягла свого. На 51-й хвилині Вірджил ван Дейк після подачі з флангу головою відправив м'яч у сітку воріт Японії.

Втім, перевага фаворита тривала недовго. Уже через шість хвилин Такефуса Кубо створив момент для Кейто Накамури, який точним ударом у ближній кут зрівняв рахунок.

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На 64-й хвилині Нідерланди вдруге вийшли вперед. Крісенсіо Саммервілл отримав передачу на правому фланзі штрафного майданчика та ударом із рикошетом від стійки знову вивів свою команду вперед.

Японська збірна не припинила шукати свій шанс і була винагороджена за наполегливість наприкінці зустрічі. На 89-й хвилині після подачі Дзюні Іто з кутового м'яч опинився в центрі штрафного майданчика, де Даїчі Камада переправив його під поперечину.

У компенсований час нідерландці намагалися вирвати перемогу, однак оборона суперника витримала тиск.

Нідерланди — Японія — 2:2

Голи: ван Дейк, 51, Саммервілл, 64 — Накамура, 57, Камада, 89.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Кіліан Мбаппе відповів на запитання про можливу політичну кар'єру та висловився щодо перспектив очолити Францію в майбутньому.

Також Новини.LIVE писав, що збірна Німеччини влаштувала справжній розгром у матчі чемпіонату світу проти Кюрасао.

ЧС-2026 з футболу Збірна Нідерландів з футболу Збірна Японії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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