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Главная ЧМ-2026 Нидерланды на старте чемпионата мира не смогли победить Японию

Нидерланды на старте чемпионата мира не смогли победить Японию

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Дата публикации 15 июня 2026 01:44
Нидерланды упустили победу над Японией в результативном матче
Матч Нидерланды — Япония. Фото: Reuters

Сборные Нидерландов и Японии не смогли определить победителя в матче стартового тура чемпионата мира-2026. Команды устроили драматическую концовку и завершили встречу со счетом 2:2.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Как сыграли Нидерланды и Япония

Первый тайм прошел в напряженной борьбе без забитых мячей. Ближе всех к голу были голландцы, которые несколько раз серьезно угрожали воротам Дзиона Сузуки. В частности, Доньелл Мален и Мики ван де Вен имели хорошие возможности открыть счет, однако японский вратарь спас свою команду.

После перерыва команда Рональда Кумана все же достигла своего. На 51-й минуте Виргил ван Дейк после подачи с фланга головой отправил мяч в сетку ворот Японии.

Впрочем, преимущество фаворита продлилось недолго. Уже через шесть минут Такефуса Кубо создал момент для Кейто Накамуры, который точным ударом в ближний угол сравнял счет.

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На 64-й минуте Нидерланды во второй раз вышли вперед. Крисенсио Саммервилл получил передачу на правом фланге штрафной площадки и ударом с рикошетом от штанги снова вывел свою команду вперед.

Японская сборная не переставала искать свой шанс и была вознаграждена за настойчивость в конце встречи. На 89-й минуте после подачи Дзюни Ито с углового мяч оказался в центре штрафной площадки, где Даичи Камада переправил его под перекладину.

В добавленное время голландцы пытались вырвать победу, однако оборона соперника выдержала давление.

Нидерланды — Япония — 2:2

Голы: ван Дейк, 51, Саммервилл, 64 — Накамура, 57, Камада, 89.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Килиан Мбаппе ответил на вопрос о возможной политической карьере и высказался о перспективах возглавить Францию в будущем.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Германии устроила настоящий разгром в матче чемпионата мира против Кюрасао.

ЧМ-2026 по футболу Сборная Нидерландов по футболу Сборная Японии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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