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Головна ЧС-2026 Німеччина знищила Кюрасау на футбольному полі як Бразилію в 2014-му

Німеччина знищила Кюрасау на футбольному полі як Бразилію в 2014-му

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Дата публікації: 14 червня 2026 23:17
Німеччина розгромила Кюрасао на старті ЧС-2026, але пропустила історичний гол
Гравці збірної Німеччини. Фото: Reuters

Збірна Німеччини впевнено стартувала на чемпіонаті світу-2026, розгромивши Кюрасао з рахунком 7:1. Водночас дебютанти турніру також увійшли в історію завдяки своєму першому голу на мундіалях.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Німеччина вирішила все ще до перерви

Команда Юліана Нагельсманна швидко взяла гру під контроль і відкрила рахунок уже на 6-й хвилині. Після комбінації за участю Джамала Мусіали та Флоріана Вірца точного удару завдав Фелікс Нмеча.

Однак фаворит несподівано отримав відповідь від дебютанта чемпіонатів світу. На 21-й хвилині Лівано Комененсія скористався метушнею у штрафному майданчику та відправив м'яч у сітку воріт Мануеля Ноєра. Цей гол став першим в історії збірної Кюрасао на світових першостях.

Після пропущеного м'яча німці додали в швидкості та повернули собі перевагу наприкінці першого тайму. На 38-й хвилині Ніко Шлоттербек головою замкнув подачу з кутового, а вже в компенсований час Кай Гаверц реалізував пенальті.

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Германия - Кюрасао
Кай Гаверц. Фото: Reuters

Розгром у другому таймі

На початку другої половини зустрічі Мусіала довів рахунок до великого після передачі Йозуа Кімміха. Надалі німці не зупинялися та продовжували створювати моменти біля воріт суперника.

На 68-й хвилині дебютний гол за національну команду забив захисник Натаніель Браун. Через десять хвилин Деніз Ундав завершив красиву комбінацію партнерів, а на 88-й хвилині Гаверц оформив дубль, встановивши остаточний рахунок.

У підсумку Німеччина здобула найбільшу перемогу серед усіх матчів стартового туру чемпіонату світу-2026 та очолила групу E. У 2014-му році в півфіналі ЧС німці перемогли команду Бразилії з рахунком 7:1. 

Німеччина — Кюрасао — 7:1

Голи: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Гаверц, 45+5 (пен.), 88, Мусіала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 — Комененсія, 21.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що екскапітан збірної Аргентини Хуан Себастьян Верон висловився щодо Ліонеля Мессі на ЧС-2026.

Також Новини.LIVE писав, що під час ЧС вболівальники почали робити незвичні ставки на Кріштіану Роналду.

Збірна Німеччини з футболу ЧС-2026 з футболу Збірна Кюрасао
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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