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Главная ЧМ-2026 Германия разгромила Кюрасао на футбольном поле, как Бразилию в 2014 году

Германия разгромила Кюрасао на футбольном поле, как Бразилию в 2014 году

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Дата публикации 14 июня 2026 23:17
Германия разгромила Кюрасао в стартовом матче ЧМ-2026, но пропустила исторический гол
Игроки сборной Германии. Фото: Reuters

Сборная Германии уверенно стартовала на чемпионате мира-2026, разгромив Кюрасао со счетом 7:1. При этом дебютанты турнира также вошли в историю благодаря своему первому голу на чемпионатах мира.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Германия решила исход еще до перерыва

Команда Юлиана Нагельсманна быстро взяла игру под контроль и открыла счет уже на 6-й минуте. После комбинации с участием Джамала Мусиалы и Флориана Вирца точный удар нанес Феликс Нмеча.

Однако фаворит неожиданно получил ответ от дебютанта чемпионатов мира. На 21-й минуте Ливано Комененсия воспользовался суматохой в штрафной площадке и отправил мяч в сетку ворот Мануэля Нойера. Этот гол стал первым в истории сборной Кюрасао на мировых первенствах.

После пропущенного мяча немцы ускорили темп и вернули себе преимущество в конце первого тайма. На 38-й минуте Нико Шлоттербек головой замкнул подачу с углового, а уже в добавленное время Кай Гаверц реализовал пенальти.

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Германия - Кюрасао
Кай Гаверц. Фото: Reuters

Разгром во втором тайме

В начале второй половины встречи Мусиала довел счет до крупного после передачи Йозуа Киммиха. В дальнейшем немцы не останавливались и продолжали создавать моменты у ворот соперника.

На 68-й минуте дебютный гол за национальную команду забил защитник Натаниэль Браун. Через десять минут Дениз Ундав завершил красивую комбинацию партнеров, а на 88-й минуте Гаверц оформил дубль, установив окончательный счет.

В итоге Германия одержала самую крупную победу среди всех матчей стартового тура чемпионата мира-2026 и возглавила группу E. В 2014 году в полуфинале ЧМ немцы победили сборную Бразилии со счетом 7:1.

Германия — Кюрасао — 7:1

Голы: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Гаверц, 45+5 (пен.), 88, Мусиала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 — Комененсия, 21.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что экс-капитан сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон высказался по поводу Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Также Новини.LIVE писал, что во время ЧМ болельщики начали делать необычные ставки на Криштиану Роналду.

Сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу Сборная Кюрасао
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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