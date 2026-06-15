Шведы разгромили Тунис, Кот-д'Ивуар вырвал победу у Эквадора

Виктор Дьекереш пролетает над соперником. Фото: Reuters

В ночь на понедельник, 15 июня, на чемпионате мира по футболу состоялись еще два поединка. Один из них продемонстрировал упорную борьбу соперников, другой запомнился разгромом одной из команд. Швеция продемонстрировала, что готова забить столько голов, сколько позволяет оппонент.

Именно "тре крунур" не пустили сборную Украины Сергея Реброва на Кубок Мира, сообщают Новини.LIVE.

В группе "Е" был сыгран второй поединок первого тура вслед за матчем, в котором Германия разгромила Кюрасао (7:1). Команды Кот-д'Ивуара и Эквадора продемонстрировали равенство сил на поле с обоюдными шансами на успех.

Ивуарийцы попали на чемпионат мира впервые с 2014 года, и играли очень осторожно. Они могли пропустить гол уже в дебюте матча, но опытный Эннер Валенсия промахнулся из убойной позиции. Подопечные Эмерса Фаэ опасно контратаковали, однако ближе к успеху был Эквадор. Йебоа и Минде дважды посылали мяч в перекладину ворот африканской команды. Развязка наступила тогда, когда казалось, что матч завершится ничьей. Вышедший на поле футболист "МЮ" Диалло откликнулся на передачу Синго и обыграл голкипера соперника.

Кот-д'Ивуар — Эквадор — 1:0 (0:0)

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Гол: Диалло, 90.

Ибрагим Сангаре и Амад Диалло празднуют гол. Фото: Reuters

Новый разгром на Мундиале

В группе "F" на Кубке Мира сборная Швеция встретилась с Тунисом, болельщики которого надолго запомнят этот матч. Европейская команда оказалась намного сильнее, она грамотно реализовывала свои моменты. Уже на 7-й минуте многоходовая атака завершилась точным ударом от Айяри, который не стал его праздновать — родители Яссина как раз родом из Туниса. Счет счет 1:0, но "тре крунур" это не остановило.

На исходе получаса игры Дьекереш нашел точной передачей Исака, который воспользовался ошибкой голкипера и сильным диагональным ударом послал мяч в дальний угол ворот соперника, 2:0! За несколько минут до перерыва Тунис подарил болельщикам надежду, когда Рекик головой замкнул передачу Ганнибала, 2:1!

Судья не сразу засчитал гол Маттиаса Сванберга. Фото: Reuters

Но во втором тайме шведы сняли вопрос о победителе. Сначала Исак вернул долг Дьекерешу, выведя Виктора на удар, 3:1! Затем Сванберг забил через 17 секунд после выхода на поле, чудом избежав офсайда, 4:1! Точку в противостоянии поставил Айяри, пробивший дальний угол от входа в правый фланг штрафного, 5:1.

Швеция — Тунис — 5:1 (2:1)

Голы: Айяри, 7, 90+6; Исак, 30; Йокерес; 59, Сванберг, 85 — Рекик, 43.

Напомним, Новини.LIVE писали об историческом успехе сборной Кюрасао в истории чемпионатов мира, который зафиксирован в матче с Германией.

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