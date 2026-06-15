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Головна ЧС-2026 Іспанія та Бельгія поведуть перші матчі: розклад 5-го дня ЧС-2026

Іспанія та Бельгія поведуть перші матчі: розклад 5-го дня ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 09:00
Іспанія та Бельгія стартують на ЧС-2026: розклад матчів п'ятого дня
Ламін Ямал перед стартом турніру. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 триває перший тур групового етапу. У п'ятий ігровий день свої стартові матчі проведуть збірні Іспанії та Бельгії, які належать до претендентів на високі місця на турнірі.

Про календар п'ятого дня повідомив портал Новини.LIVE.

Игроки сборной Испании
Гравці збірної Іспанії з футболу на тренуванні. Фото: Reuters

Іспанія зіграє проти дебютанта мундіалю

Перший матч дня відбудеться в групі H. Збірна Іспанії розпочне свій шлях на чемпіонаті світу поєдинком проти Кабо-Верде.

Зустріч запланована на 15 червня о 19:00. Іспанці вважаються беззаперечними фаворитами протистояння, однак африканська команда спробує створити одну з перших сенсацій турніру.

Другий матч групи розпочнеться в ніч на 16 червня о 01:00. Збірна Уругваю зустрінеться із Саудівською Аравією в боротьбі за важливі очки у стартовому турі.

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Кевін де Брюйне. Фото: Reuters

Бельгія перевірить силу Єгипту

У групі G увага вболівальників буде прикута до протистояння Бельгії та Єгипту. Матч стартує 15 червня о 22:00.

Бельгійці традиційно входять до числа найсильніших збірних Європи, однак на них чекає непростий суперник. Єгипет має у складі низку досвідчених виконавців і розраховує успішно розпочати боротьбу за вихід до плейоф.

Завершить програму дня матч Ірану та Нової Зеландії. Команди зіграють 16 червня о 04:00 та спробують зробити перший крок до виходу з групи.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про заяву Кіліана Мбаппе щодо його майбутнього поза футболом та можливих президентських амбіцій.

Також Новини.LIVE писав про одну з найрезультативніших перемог на чемпіонаті світу-2026, яку здобула збірна Німеччини.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Ірану з футболу Збірна Бельгії по футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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