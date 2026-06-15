Іспанія та Бельгія стартують на ЧС-2026: розклад матчів п'ятого дня

Іспанія та Бельгія поведуть перші матчі: розклад 5-го дня ЧС-2026
На чемпіонаті світу-2026 триває перший тур групового етапу. У п'ятий ігровий день свої стартові матчі проведуть збірні Іспанії та Бельгії, які належать до претендентів на високі місця на турнірі.
Про календар п'ятого дня повідомив портал Новини.LIVE.
Іспанія зіграє проти дебютанта мундіалю
Перший матч дня відбудеться в групі H. Збірна Іспанії розпочне свій шлях на чемпіонаті світу поєдинком проти Кабо-Верде.
Зустріч запланована на 15 червня о 19:00. Іспанці вважаються беззаперечними фаворитами протистояння, однак африканська команда спробує створити одну з перших сенсацій турніру.
Другий матч групи розпочнеться в ніч на 16 червня о 01:00. Збірна Уругваю зустрінеться із Саудівською Аравією в боротьбі за важливі очки у стартовому турі.
Бельгія перевірить силу Єгипту
У групі G увага вболівальників буде прикута до протистояння Бельгії та Єгипту. Матч стартує 15 червня о 22:00.
Бельгійці традиційно входять до числа найсильніших збірних Європи, однак на них чекає непростий суперник. Єгипет має у складі низку досвідчених виконавців і розраховує успішно розпочати боротьбу за вихід до плейоф.
Завершить програму дня матч Ірану та Нової Зеландії. Команди зіграють 16 червня о 04:00 та спробують зробити перший крок до виходу з групи.
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