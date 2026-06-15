Іспанія та Бельгія стартують на ЧС-2026: розклад матчів п'ятого дня

Ламін Ямал перед стартом турніру. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 триває перший тур групового етапу. У п'ятий ігровий день свої стартові матчі проведуть збірні Іспанії та Бельгії, які належать до претендентів на високі місця на турнірі.

Про календар п'ятого дня повідомив портал Новини.LIVE.

Гравці збірної Іспанії з футболу на тренуванні. Фото: Reuters

Іспанія зіграє проти дебютанта мундіалю

Перший матч дня відбудеться в групі H. Збірна Іспанії розпочне свій шлях на чемпіонаті світу поєдинком проти Кабо-Верде.

Зустріч запланована на 15 червня о 19:00. Іспанці вважаються беззаперечними фаворитами протистояння, однак африканська команда спробує створити одну з перших сенсацій турніру.

Другий матч групи розпочнеться в ніч на 16 червня о 01:00. Збірна Уругваю зустрінеться із Саудівською Аравією в боротьбі за важливі очки у стартовому турі.

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Бельгія перевірить силу Єгипту

У групі G увага вболівальників буде прикута до протистояння Бельгії та Єгипту. Матч стартує 15 червня о 22:00.

Бельгійці традиційно входять до числа найсильніших збірних Європи, однак на них чекає непростий суперник. Єгипет має у складі низку досвідчених виконавців і розраховує успішно розпочати боротьбу за вихід до плейоф.

Завершить програму дня матч Ірану та Нової Зеландії. Команди зіграють 16 червня о 04:00 та спробують зробити перший крок до виходу з групи.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про заяву Кіліана Мбаппе щодо його майбутнього поза футболом та можливих президентських амбіцій.

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