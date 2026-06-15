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Главная ЧМ-2026 Испания и Бельгия сыграют первые матчи: расписание 5-го дня ЧМ-2026

Испания и Бельгия сыграют первые матчи: расписание 5-го дня ЧМ-2026

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Дата публикации 15 июня 2026 09:00
Испания и Бельгия начинают выступление на ЧМ-2026: расписание матчей пятого дня
Ламин Ямал перед началом турнира. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 продолжается первый тур группового этапа. В пятый игровой день свои стартовые матчи проведут сборные Испании и Бельгии, которые входят в число претендентов на высокие места на турнире.

О расписании пятого дня сообщил портал Новини.LIVE.

Игроки сборной Испании
Игроки сборной Испании по футболу на тренировке. Фото: Reuters

Испания сыграет против дебютанта мундиаля

Первый матч дня состоится в группе H. Сборная Испании начнет свой путь на чемпионате мира поединком против Кабо-Верде.

Встреча запланирована на 15 июня в 19:00. Испанцы считаются безоговорочными фаворитами противостояния, однако африканская команда попытается создать одну из первых сенсаций турнира.

Второй матч группы начнется в ночь на 16 июня в 01:00. Сборная Уругвая встретится с Саудовской Аравией в борьбе за важные очки в стартовом туре.

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Кевин де Брюйне. Фото: Reuters

Бельгия проверит силу Египта

В группе G внимание болельщиков будет приковано к противостоянию Бельгии и Египта. Матч стартует 15 июня в 22:00.

Бельгийцы традиционно входят в число сильнейших сборных Европы, однако их ждет непростой соперник. Египет имеет в составе ряд опытных игроков и рассчитывает успешно начать борьбу за выход в плей-офф.

Завершит программу дня матч Ирана и Новой Зеландии. Команды сыграют 16 июня в 04:00 и попытаются сделать первый шаг к выходу из группы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о заявлении Килиана Мбаппе относительно его будущего вне футбола и возможных президентских амбиций.

Также Новини.LIVE писал об одной из самых результативных побед на чемпионате мира-2026, которую одержала сборная Германии.

Сборная Испании по футболу Сборная Ирана по футболу Сборная Бельгии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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