Президент Мексики раскритиковала ФИФА из-за организации ЧМ-2026

Выступление Клаудии Шейнбаум. Фото: Reuters

Организацию ЧМ-2026 критикуют и журналисты, и болельщики, и даже футболисты. К ФИФА накопилось уже много претензий. Речь идет о методах, которые приводят к обогащению организаторов, но делают матчи турнира практически недоступными большинству болельщиков.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поделилась мнением о ситуации, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

В первом матче чемпионата мира сборная Мексики обыграла ЮАР, но президент страны смотрела этот поединок по телевизору. У нее было приглашение на стадион "Ацтека", однако глава государства решила уступить свой пропуск другой болельщице.

Церемония открытия Мундиаля. Фото: Reuters

Проблема организации ЧМ-2026

Клаудия Шейнбаум отметила, что стоимость билетов на первый матч Мундиаля доходила до 7 тысяч долларов. Большинство болельщиков не может себе посетить матчи турнира. Глава Мексики заявила, что подарила свой билет молодой болельщице, которая очень хотела попасть на игру.

Шквал негативных комментариев в адрес ФИФА продолжает нарастать. Журналисты жалуются, что в пресс-центрах им не дают еду и воду, а минимальная стоимость обеда составляет 50 долларов. Бутылка миниреальной воды во время матчей доходит до 34 долларов. А стоимость билетов на стадионы по сравнению с прошлым чемпионатом мира, который прошел в Катаре, увеличилась минимум в 5 раз.

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