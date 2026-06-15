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Главная ЧМ-2026 Президент Мексики объяснила, почему не пошла на первый матч ЧМ-2026

Президент Мексики объяснила, почему не пошла на первый матч ЧМ-2026

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Дата публикации 15 июня 2026 10:52
Президент Мексики раскритиковала ФИФА из-за организации ЧМ-2026
Выступление Клаудии Шейнбаум. Фото: Reuters

Организацию ЧМ-2026 критикуют и журналисты, и болельщики, и даже футболисты. К ФИФА накопилось уже много претензий. Речь идет о методах, которые приводят к обогащению организаторов, но делают матчи турнира практически недоступными большинству болельщиков. 

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поделилась мнением о ситуации, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters

В первом матче чемпионата мира сборная Мексики обыграла ЮАР, но президент страны смотрела этот поединок по телевизору. У нее было приглашение на стадион "Ацтека", однако глава государства решила уступить свой пропуск другой болельщице. 

Сборная Мексики
Церемония открытия Мундиаля. Фото: Reuters

Проблема организации ЧМ-2026 

Клаудия Шейнбаум отметила, что стоимость билетов на первый матч Мундиаля доходила до 7 тысяч долларов. Большинство болельщиков не может себе посетить матчи турнира. Глава Мексики заявила, что подарила свой билет молодой болельщице, которая очень хотела попасть на игру. 

Шквал негативных комментариев в адрес ФИФА продолжает нарастать. Журналисты жалуются, что в пресс-центрах им не дают еду и воду, а минимальная стоимость обеда составляет 50 долларов. Бутылка миниреальной воды во время матчей доходит до 34 долларов. А стоимость билетов на стадионы по сравнению с прошлым чемпионатом мира, который прошел в Катаре, увеличилась минимум в 5 раз

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Напомним, Новини.LIVE цитировали Кака, который оправдал главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти за ничью против Марокко. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, как сборная Швеции, которой Украины проиграла в отборе на ЧМ-2026, начала свой путь на турнире. 

Мексика ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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