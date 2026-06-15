Кака защитил Анчелотти от критики игры сборной Бразилии на ЧМ-2026

Карло Анчелотти на скамейке сборной Бразилии. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти стал мишенью для критики журналистов во время ЧМ-2026. Причиной оказалась ничья, в которую "селесао" сыграла с Марокко в своем первом матче на турнире. Наставник поставили в вину то, что выступление команды оказалось слишком осторожным.

В защиту тренера высказался бывший футболист Бразилии Кака, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

Сборная Бразилии начала свой путь на ЧМ-2026 с ничьей против Марокко (1:1). Многократные чемпионы мира вышли на поле без Неймара, который не успел восстановиться после травмы. Журналисты посчитали результат неудачным, и винят в этом наставника "селесао".

Кака в компании с Роналдо во время матча. Фото: Reuters

Что Кака сказал о перспективах Бразилии

Бывший полузащитник "Милана" и "Реала" отметил, что для Карло Анчелотти это дебютный чемпионат мира. Однако богатый опыт итальянского наставника поможет ему справиться и с давлением, и с другими тяжелыми ситуациями.

"Вспомните, что на прошлом Мундиале сборная Аргентины начала с поражения от Саудовской Аравии, но в итоге праздновала триумф на Мундиале. Анчелотти найдет верное решение. Важно сделать правильные выводы и исправить их в следующем поединке", — заявил Кака.

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