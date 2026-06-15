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Главная ЧМ-2026 Легендарный Кака защитил Анчелотти от критики бразильских журналистов

Легендарный Кака защитил Анчелотти от критики бразильских журналистов

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Дата публикации 15 июня 2026 08:29
Кака защитил Анчелотти от критики игры сборной Бразилии на ЧМ-2026
Карло Анчелотти на скамейке сборной Бразилии. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти стал мишенью для критики журналистов во время ЧМ-2026. Причиной оказалась ничья, в которую "селесао" сыграла с Марокко в своем первом матче на турнире. Наставник поставили в вину то, что выступление команды оказалось слишком осторожным. 

В защиту тренера высказался бывший футболист Бразилии Кака, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ESPN

Сборная Бразилии начала свой путь на ЧМ-2026 с ничьей против Марокко (1:1). Многократные чемпионы мира вышли на поле без Неймара, который не успел восстановиться после травмы. Журналисты посчитали результат неудачным, и винят в этом наставника "селесао". 

Кака
Кака в компании с Роналдо во время матча. Фото: Reuters

Что Кака сказал о перспективах Бразилии

Бывший полузащитник "Милана" и "Реала" отметил, что для Карло Анчелотти это дебютный чемпионат мира. Однако богатый опыт итальянского наставника поможет ему справиться и с давлением, и с другими тяжелыми ситуациями. 

"Вспомните, что на прошлом Мундиале сборная Аргентины начала с поражения от Саудовской Аравии, но в итоге праздновала триумф на Мундиале. Анчелотти найдет верное решение. Важно сделать правильные выводы и исправить их в следующем поединке", — заявил Кака. 

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Свои следующие поединки на ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня). 

Напомним, Новини.LIVE писали, как свой путь на чемпионате мира начала сборная Швеции, которая не пустила на турнир команду Украины. 

Также Новини.LIVE сообщали об историческом достижении сборной Кюрасао, которая впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу. 

Карло Анчелотти ЧМ-2026 по футболу Сборная Бразилии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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