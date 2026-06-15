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Головна ЧС-2026 Легендарний Кака захистив Анчелотті від критики бразильських журналістів

Легендарний Кака захистив Анчелотті від критики бразильських журналістів

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 08:29
Кака захистив Анчелотті від критики щодо гри збірної Бразилії на ЧС-2026
Карло Анчелотті на лаві запасних збірної Бразилії. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті став об'єктом критики журналістів під час ЧС-2026. Причиною стала нічия, яку "селесао" зіграла з Марокко у своєму першому матчі на турнірі. Наставнику дорікнули за те, що виступ команди виявився надто обережним.

На захист тренера висловився колишній футболіст Бразилії Кака, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Збірна Бразилії розпочала свій шлях на ЧС-2026 з нічиєї проти Марокко (1:1). Багаторазові чемпіони світу вийшли на поле без Неймара, який не встиг відновитися після травми. Журналісти вважають результат невдалим і звинувачують у цьому наставника "селесао".

Кака
Кака в компанії з Роналду під час матчу. Фото: Reuters

Що Кака сказав про перспективи Бразилії

Колишній півзахисник "Мілана" та "Реала" зазначив, що для Карло Анчелотті це дебютний чемпіонат світу. Однак багатий досвід італійського наставника допоможе йому впоратися і з тиском, і з іншими складними ситуаціями.

"Згадайте, що на минулому Мундіалі збірна Аргентини почала з поразки від Саудівської Аравії, але в підсумку святкувала тріумф на Мундіалі. Анчелотті знайде правильне рішення. Важливо зробити правильні висновки і виправити їх у наступному поєдинку", — заявив Кака.

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Свої наступні поєдинки на ЧС-2026 збірна Бразилії зіграє з Гаїті (20 червня) та Шотландією (25 червня).

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, як свій шлях на чемпіонаті світу розпочала збірна Швеції, яка не пустила на турнір команду України.

Також Новини.LIVE повідомляли про історичне досягнення збірної Кюрасао, яка вперше в історії вийшла на чемпіонат світу з футболу.

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Карло Анчелотті ЧС-2026 з футболу Збірна Бразилії з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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