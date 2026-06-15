Кака захистив Анчелотті від критики щодо гри збірної Бразилії на ЧС-2026

Карло Анчелотті на лаві запасних збірної Бразилії. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті став об'єктом критики журналістів під час ЧС-2026. Причиною стала нічия, яку "селесао" зіграла з Марокко у своєму першому матчі на турнірі. Наставнику дорікнули за те, що виступ команди виявився надто обережним.

На захист тренера висловився колишній футболіст Бразилії Кака, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Збірна Бразилії розпочала свій шлях на ЧС-2026 з нічиєї проти Марокко (1:1). Багаторазові чемпіони світу вийшли на поле без Неймара, який не встиг відновитися після травми. Журналісти вважають результат невдалим і звинувачують у цьому наставника "селесао".

Кака в компанії з Роналду під час матчу. Фото: Reuters

Що Кака сказав про перспективи Бразилії

Колишній півзахисник "Мілана" та "Реала" зазначив, що для Карло Анчелотті це дебютний чемпіонат світу. Однак багатий досвід італійського наставника допоможе йому впоратися і з тиском, і з іншими складними ситуаціями.

"Згадайте, що на минулому Мундіалі збірна Аргентини почала з поразки від Саудівської Аравії, але в підсумку святкувала тріумф на Мундіалі. Анчелотті знайде правильне рішення. Важливо зробити правильні висновки і виправити їх у наступному поєдинку", — заявив Кака.

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Свої наступні поєдинки на ЧС-2026 збірна Бразилії зіграє з Гаїті (20 червня) та Шотландією (25 червня).

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, як свій шлях на чемпіонаті світу розпочала збірна Швеції, яка не пустила на турнір команду України.

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