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Главная ЧМ-2026 Бекхэм назвал фаворитов, которых поддерживает на чемпионате мира

Бекхэм назвал фаворитов, которых поддерживает на чемпионате мира

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Дата публикации 15 июня 2026 11:46
Бекхэм назвал сборные, которые могут удивить на ЧМ-2026
Дэвид Бекхэм (в центре) с Томом Крузом (слева) и Робби Кином на трибуне. Фото: Reuters

Владелец футбольного клуба "Интер" из Майами Дэвид Бекхэм уже посетил несколько матчей чемпионата мира в США. Накануне турнира он получил именную звезду на "Аллее славы", после чего продолжил праздник вместе с Томом Крузом на трибуне. Журналисты уже выяснили у звезды его мнение о фаворите Мундиаля. 

Бекхэм ждет успешного выступления не только от сборной Англии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Variety

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм сыграл 115 матчей за национальную команду, забил в ее составе 17 голов и принял участие в нескольких чемпионатах мира и Европы. В последние годы известный в прошлом футболист владеет американским клубом "Интер" из Майами, но не планирует болеть за сборную США на ЧМ-2026

Харри Кейн
Деклан Райс (слева) и Харри Кейн. Фото: Reuters

От кого Бекхэм ждет успешной игры на Мундиале

Дэвид не скрывает, что собирается болеть за сборную Англии. Он не причислил "трех львов" к фаворитам турнира, но выразил осторожный оптимизм относительно перспектив команды. Помимо этого, Бекхэм на ЧМ-2026 ждет борьбы за титул от Франции, Испании, Бразилии и Аргентины. 

"Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймар остаются очень классными футболистами. Все это добавляет азарта чемпионату мира", — заявил Бекхэм. 

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Дэвид Бекхэм Сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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