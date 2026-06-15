Бекхэм назвал сборные, которые могут удивить на ЧМ-2026

Дэвид Бекхэм (в центре) с Томом Крузом (слева) и Робби Кином на трибуне. Фото: Reuters

Владелец футбольного клуба "Интер" из Майами Дэвид Бекхэм уже посетил несколько матчей чемпионата мира в США. Накануне турнира он получил именную звезду на "Аллее славы", после чего продолжил праздник вместе с Томом Крузом на трибуне. Журналисты уже выяснили у звезды его мнение о фаворите Мундиаля.

Бекхэм ждет успешного выступления не только от сборной Англии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Variety.

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм сыграл 115 матчей за национальную команду, забил в ее составе 17 голов и принял участие в нескольких чемпионатах мира и Европы. В последние годы известный в прошлом футболист владеет американским клубом "Интер" из Майами, но не планирует болеть за сборную США на ЧМ-2026.

Деклан Райс (слева) и Харри Кейн. Фото: Reuters

От кого Бекхэм ждет успешной игры на Мундиале

Дэвид не скрывает, что собирается болеть за сборную Англии. Он не причислил "трех львов" к фаворитам турнира, но выразил осторожный оптимизм относительно перспектив команды. Помимо этого, Бекхэм на ЧМ-2026 ждет борьбы за титул от Франции, Испании, Бразилии и Аргентины.

"Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймар остаются очень классными футболистами. Все это добавляет азарта чемпионату мира", — заявил Бекхэм.

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